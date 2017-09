OVER THE TOP/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 20 settembre 2017)

il film drammatico e sportivo in onda su Rete 4

NEL CAST SYLVESTER STALLONE E ROBERT LOGGIA

Over the top, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica e sportiva che è stata diretta da Menhem Golan nel 1987 e vede tra i suoi attori protagonisti Sylvester Stallone e Robert Loggia. Stallone è uno dei più noti attori internazionali, famoso per essere stato il protagonista di veri e propri colossal cinematografici come Rocky e Rambo. Robert Loggia è stato un attore americano molto attivo negli anni 60 e 70, prendendo parte a film come Che, La nona configurazione, Piedone d'Egitto, Ufficiale e gentiluomo e Psycko II. Il resto del cast di Over the top è formato da Susan Blakely e Terry Funk. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

OVER THE TOP, LA TRAMA DEL FILM

Lincoln Hawk, camionista di professione, è tormentato dal rimorso di aver abbandonato la sua famiglia, a causa del suocero ricco ed arrogante. Ma finalmente il destino gli concede un riscatto. La moglie, prossima alla morte per via di un terribile tumore, decide di presentargli suo figlio Michael. Gli chiede cosi di andarlo a prendere per vederlo un ultima volta. Il ragazzo, allievo di un istituto militare, serba un profondo rancore verso quel padre che lo ha abbondato quando era ancora un bambino. I due intraprendono assieme il viaggio in camion, scoprendo di essere più simili di quanto pensassero. Purtroppo, al loro arrivo la donna è già morta e Michael se la prende con suo padre che, per via del lungo viaggio, non gli ha permesso di salutare sua madre. Il ragazzo va a vivere con suo nonno ma Lincoln cerca in tutti i modi di riprenderlo con se arrivando a sfondare parte dell'abitazione del suocero con il suo camion. Viene arrestato e dopo essere tornato libero decide di prendere parte ad un torneo di braccio di ferro, il cui premio consiste in un camion. Tenta così il tutto per tutto pur tentare di rimettersi in carreggiata e conquistare suo figlio. Michael, proprio in quel frangente, scopre un'infinità di lettere dolci e sincere che il padre aveva inviato alla madre ma che suo nonno aveva volutamente nascosto ad entrambi. Il ragazzo comprende l'inganno e scappa via, desideroso di raggiungere suo padre. Arriva a Las Vegas, proprio nell'hotel in cui avrà luogo il torneo di braccio di ferro. Contro ogni pronostico, Lincoln approda in finale ma il suo avversario è molto più in forma di lui. Riuscirà Lincoln a vincere la finale ed a costruirsi una nuova vita assieme a suo figlio?

