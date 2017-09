Oggi Uomini e Donne / In onda il Trono Over: è finita tra Gemma e Marco, Firpo in lacrime (20 settembre 2017)

Gemma Galgani e Marco Firpo

Dopo due puntate dedicate al Trono Classico, i fan del Trono Over potranno gioire perchè la nuova puntata di Uomini e Donne è dedicata proprio a dame e cavalieri. Si comincia come di consueto da Gemma Galgani: il pubblico è in trepida attesa e vuole scoprire cos'è accaduto tra la bionda dama e Marco Firpo. Maria De Filippi manda allora in onda un filmato che racconta l'estate di Gemma, tra copertine e articoli di giornale. Eccola allora fare il suo ingresso in studio, dimagrita e pronta a fare un annuncio: purtroppo con Marco è tutto finito. Gemma svela che la storia è durata fino a metà luglio e che le è stata vicino anche durante la convalescenza seguita ad un intervento a cui il cavaliere si è sottoposto; poi però le cose si sono complicate e la storia è finita.

GEMMA E MARCO, STORIA FINITA MA...

L'intervento di Tina Cipollari però è immediato, l'opinionista infatti sospetta il peggio e dichiara: “Come con Giorgio la tua storia finisce a luglio, se non come facevi a tornare? Sei una gran stratega ma il pubblico non ci cascherà, sei ridicola e insopportabile!”. Entra in studio anche Marco Firpo che conferma le parole di Gemma ma sottolinea che è stato lui a distaccarsi nonostante le tante premure che Gemma ha avuto nei suoi riguardi in quel periodo difficile. Dichiara anzi di aver voluto mettere fine a tutto perchè la vedeva star male e oggi ricorda con commozione quando ha lasciato casa sua. Racconta tutto con voce rotta dal pianto Marco e cita Shopenhauer “siamo come due ricci che non possono stare vicini perché si pungono”, dichiara tuttavia di pensarla tutti i giorni, così la commozione pervade lo studio e lui ribadisce che non è finita, si sono solo distaccati.

