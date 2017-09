Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 20 settembre 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 20 SETTEMBRE 2017

Andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox da vicino, secondo quanto raccontato nella consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. L'Acquario dal punto di vista emotivo è davvero molto forte e determinato. E' appena passato un periodo complicato, ma ora sembrano esserci le forze per reagire. Anche i Pesci vivono un momento di crescita sensibile in vista di un autunno, come ribadisce da tantissimo tempo il noto astrologo, che sarà spumeggiante. Il Capricorno deve costruire qualcosa di molto importante nei prossimi giorni. Se si fissa un obiettivo con attenzione poi non si lascia finché non viene raggiunto in via definitiva. Il Sagittario deve puntare a migliorare il suo rapporto con gli altri, possono arrivare delle belle soddisfazioni ma serve applicazione e molta pazienza. Attenzione se si prendono delle scelte affrettate perché si rischia di fare il passo più lungo della gamba. A volte forse è meglio essere pazienti e guardinghi.

AMORE, ATTENZIONE PER I GEMELLI

Tra i segni zodiacali che devono fare molta attenzione in questo momento dal punto di vista dell'amore c'è sicuramente quello dei Gemelli che sono in un momento di recupero ma non devono sottovalutare di aver lasciato troppo solo il partner. E' un periodo molto importante sotto questo punto di vista per il Cancro che deve sbrigarsi se deve fare un incontro perché da dicembre Saturno sarà molto nervoso e potrebbe portare dei problemi non da poco. Il Leone vive invece un periodo piatto che spesso si rischia di appianare magari con delle storie con pochi pensieri. Bisogna fare molta attenzione invece a quelli che vanno considerati come degli amori impossibili. E' ora il momento di ragionare per cercare di trovare una risposta dal proprio compagno/a, serve però del tempo perché non sempre si riesce a coronare i sogni cullati da tempo. Staremo a vedere se arriveranno delle sorprese che possono considerarsi interessanti.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' molto interessante fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo, prendiamo sotto la lente di ingrandimento quanto raccontato dal noto astrologo Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci vivono un recupero importante dopo un periodo che è stato piuttosto difficile. Lo stesso è successo all'Acquario che ieri era molto spossato e ora si sente nuovamente forte e con la voglia di riuscire a coronare i suoi sogni. L'inizio del transito di Venere nel segno dello Scorpione fa sorridere e può regalare delle situazioni molto interessanti. La crescita è lenta, ma si sente già rispetto a ventiquattro ore fa quando c'era anche una puntina di rassegnazione per lo sviluppo delle cose. C'è bisogno di fare dei sacrifici ma i risultati non tarderanno ad arrivare sicuramente. Staremo a vedere se si riuscirà a trovare la soluzione a diversi momenti di difficoltà che stanno ormai da troppo tempo complicando la vita di tutti i giorni.

© Riproduzione Riservata.