PARENTAL GUIDANCE/ Su Italia 1 il film con Billy Crystal (oggi, 20 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE BILLY CRYSTAL

Parental guidance, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 2012 che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America dalla casa della 20th Century Fox e dalla Walden Media per la regia di Andy Fickman mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Lisa Addario e Joe Syracuse. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Marc Shaiman, i costumi sono stati confezionati da Genevieve Tyrrell, gli effetti speciali realizzati da Jeremy Farlow mentre nel cast sono presenti Billy Crystal, Marisa Tomei, Bailee Madison, Tom Everett Scott, Bette Midler e Mavrick Moreno. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PARENTAL GUIDANCE, LA TRAMA DEL FILM

Alice (Marisa Tomei) è una giovane donna e madre di tre figli che a causa di alcuni problemi di lavoro decide di chiedere ai suoi genitori di accudire i loro nipotini. Questa decisione costa molto cara ad Alice, in quanto tra la donna e i suoi genitori non ci sono mai stati dei rapporti idilliaci specialmente quando Alice aveva deciso di sposarsi e di andare via da casa non ascoltando il parere contrario dei genitori. I genitori di Alice, Diane (Bette Midler) e Artie (Billy Cristal) sono due persone molto semplici ed equilibrate che decidono di farsi carico di questo importante ruolo anche per far stare più tranquilla la figlia e farla partire serena e concentrata sul lavoro. Quello che però i due nonnini non sanno è che i tre nipotini sono tutt’altro che ragazzi tranquilli e che inoltre sono cresciuti molto differentemente da come Diane e Artie erano abituati. I nipoti infatti non solo sono più pestiferi e scalmanati ma come tutti i ragazzini di questa età sono super tecnologici e non hanno molto interesse nel farsi una propria cultura o particolare educazione. Stanno infatti sempre con il telefonino in mano e sono sempre impegnati su qualche nuovo gioco da fare e da provare. Ai nonni i nipotini qualche volta fanno anche un po’ paura perché appaiono senza un minimo di sentimento o affetto. I poveri Artie e Diane quindi proveranno in tutti i modi a loro concessi per riportare sulla giusta via i tra scalmanati, ma in un secondo momento, resisi conto che niente funziona meglio dei vecchi modi di fare il genitore decidono di adottare le maniere forti. In poco tempo i tre ragazzini finiscono per capire esattamente cosa è giusto e cosa è sbagliato affezionandosi sempre di più ai questi nonni ritrovati.

© Riproduzione Riservata.