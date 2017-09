PECHINO EXPRESS 2017 / Terza puntata: anticipazioni e diretta, ci saranno nuovi eliminati? Arriva nuova coppia

Pechino Express 2017

Dopo l'eliminazione degli Egger da Pechino Express 2017 e la vittoria delle Clubber, è il momento di tornare nelle Filippine per una nuova puntata. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda questa sera, mercoledì 20 settembre, svelano che le coppie rimaste in gara dovranno affrontare nuove prove di resistenza, che richiederanno grande impegno da parte dei nostri viaggiatori. Dopo l'arrivo a Bagac, la terza puntata si preannuncia la seconda più lunga di questa edizione, coi suoi quattrocentoventitrè chilometri. Dunque si riparte proprio da Bagac, passando per Bolinao fino all'arrivo fissato a Baguio. Tanti paesaggi incredibili incroceranno gli occhi dei nostri protagonisti, impegnati nelle loro missioni on the road. La terza puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, come svelato dal conduttore Costantino della Gherardesca al termine della seconda tappa. Una nuova coppia sta per entrare in gioco? Chi saranno, invece, i prossimi concorrenti ad abbandonare l'adventure game di Rai Due?

Cos'è successo nella seconda puntata?

La seconda tappa di Pechino Express 2017 riparte da Manila. Una puntata che ha visto i nostri viaggiatori misurarsi in nuove sfide probanti. Tanta fatica, molti imprevisti e anche parecchie emozioni per i protagonisti dell'adventure game di Rai Due. Il gioco è entrato subito nel vivo, Figlia e Matrigna fanno comuovere un filippino appena conosciuto con una canzone. Alessandro, degli Egger, è furibondo con Gugliemo per un sorpasso in un tratto di strada pericoloso. La ricetta di Pechino Express è sempre la stessa: intrattenimento e competizione, in contesti meravigliosi del mondo. Già, perchè anche l'occhio del telespettatore vuole la sua parte e in questa puntata non è rimasto deluso, malgrado le visite nelle baraccopoli, che hanno comunque creato spunti di riflessione. Tra i top e i flop della tappa, abbiamo assegnato un pollice in su a Cristina, che si è emozionata per la preghiera rivolta a lei e al figlio da una ragazza che gli ha offerto anche una cena. Meritano un voto positivo in pagella anche le Clubber, che si sono aggiudicate la puntata e hanno decretato l'eliminazione degli Egger. La determinazione di Emma e Valentina ha dato i suoi frutti, le ragazze sono state molto unite e sono arrivate per prime al traguardo. Schiette e sincere anche durante il verdetto di eliminazione per gli Egger. Alessandro flop per la rassegnazione che ha preso il sopravvento prima ancora della chiusura dei giochi. Esilarante il suo sfogo finale contro i ricchi, preceduto dall'arrivederci alle telecamere di Pechino Express: "Sono molto deluso da me stesso, in realtà sono deluso da tutto". Infine un commento sulla conduzione fantasma di Costantino della Gherardesca: non mettiamo affatto in dubbia le sue capacità, ma gli autori dovrebbero favorire le condizione per una partecipazione maggiore alle dinamiche del gioco. La sua figura resta eccesivamente ai margini.

