STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Squadra Mobile (mercoledì, 20 settembre 2017)

Per la prima serata di oggi, mercoledì 20 settembre 2017, il palinsesto delle reti del Biscione prevede un'amia scelta di programi che sono in grado di accontentare tutti i suoi amati telespettatori, tra fiction, film di vario genere, programmi di attualità, serie televisive e reality show, la scelta su quale canale sintonizzarsi è davvero difficile. Canale 5, con la messa in onda della fiction "Squadra mobile" potrebbe avere il maggior numero di ascolti. Interessanti anche il film drammatico "Over the top" su Rete 4 e il film commedia "Parental guidance", in onda su Italia 1. Completano i programmi dei canali Mediaset il film su La5 Vicino a te non ho paura, il film d'azione su Iris e la serie tv poliziesca su Top Crime. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 alle 21.15 torna con il terzo episodio della seconda stagione, la fiction poliziesca "Squadra Mobile". In questo episodio la squadra continua ad indagare nell’operazione "Mafia Capitale", e si indaga su un dirigente comunale che è responsabile per l’assegnazione di contratti pubblici di ingente valore. Intanto Roberto Ardenzi mentre si trova in questura viene preso in ostaggio da un uomo su cui pende l’accusa di avere ucciso la moglie. L’uomo proclama la propria innocenza, e vuole l’aiuto della squadra per essere scagionato per liberare l’ostaggio. Intanto Claudio Sabatini deve scoprire chi abbia rubato i diamanti. Alle 23.20 il programma di attualità "Matrix" con la conduzione di Nicola Porro. Per la nuova edizione del programma un nuovo studio ed una nuova grafica, ma la stessa attenzione per i temi trattati, sia per quanto riguarda la politica che l’economia e la società. Nella serata di Italia 1 vengono trasmessi due film, il primo di genere commedia che inizia alle 21.15, è intitolato "Parental Guidance".

Diretto da Andy Fickman vede come interpreti Billy Crystal, Marisa Tomei, Bette Midler, Tom Everett Scott, Joshua Rush, Bailee Madison, Kyle Harrison Breitkopf, Rhoda Griffis, Jennifer Crystal Foley, Madison Lintz, Karan Kendrick, Gedde Watanabe, e Patricia French. Artie e Diane hanno pessimi rapporti con la figlia Alice, ma decidono di darle una mano e partire per lavoro prendendosi carico dei nipotini. I tre bambini sono però pestiferi e con attività diverse da quelle consuete a cui i nonni erano abituati. Per non farsi mettere in croce dai nipoti, i due nonni dovranno tornare a mettere in pratica le maniere "forti" come si faceva un tempo. Anche il film delle 23.20, intitolato "Oggi sposi niente sesso" è del genere commedia. La vicenda di due persone, uno speaker della radio, Tom Leezak, la cui mansione è quella di diffondere le notizie che riguardano il traffico, e una scrittrice, Sarah, che appartiene ad una famiglia snob e molto ricca. Quando i due si incontrano scatta immediatamente l’amore, ma i due trovano opposizione da parte della famiglia di Sarah e specialmente delle sorelle. Tom e Sarah riescono a sposarsi e vanno in viaggio di nozze in Europa, ma la famiglia della sposa manda in viaggio anche il suo ex fidanzato, il cui compito è quello di mandare all’aria la luna di miele.

Diretto da Shawn Levy ed interpretato da Ashton Kutcher, Christian Kane, Brittany Murphy, Monet Mazur e David Moscow. La programmazione odierna di Rete 4 parte alle 21.15 con il film drammatico intitolato "Over the Top" che ha come personaggio principale un camionista, Lincoln Hawk, e ha come hobby quello di partecipare alle gare di "braccio di ferro". Lincoln è separato dalla moglie e dal figlio adolescente a causa soprattutto degli screzi con il suocero, ma quando l’ex moglie, in procinto di morire a causa di un tumore gli chiede di portare a casa il figlio, va a prenderlo presso l’accademia militare in cui studia, e durante il viaggio ha modo di guadagnarne la stima. Con Sylvester Stallone, Susan Blakely, David Mendenhall, e Robert Loggia, e la regia di Menahem Golan. Alle 23.20 il film drammatico "Mucchio d’ossa", tratto da un libro scritto da Stephen King, diretto da Mick Garris ed interpretato da Pierce Brosnan, Annabeth Gish, Melissa George, e Anika Noni Rose.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico "Vicino a te non ho paura", ambientato in una cittadina degli Stati Uniti, dove una giovane donna, Katie, arrivata misteriosamente, non riesce a integrarsi e la sua riluttanza porta gli abitanti a porsi domande sul suo passato. Il suo atteggiamento cambia quando conosce Alex, un uomo vedovo con due figli, e una nuova amica, Jo. Regia di Lasse Hallstrom; interpreti Julianne Hough, Cobie Smulders, Josh Duhamel, David Lyons, Lauren York, Mike Pniewski, Mimi Kirkland, Ric Reitz , e Cullen Moss. Una puntata di "Grande Fratello VIP" vi aspetta invece su Mediaset Extra, alle 21.15. Su Iris dalle 21.00 va in onda "Il buio nell'anima", film di azione che narra la vicenda di una ragazza che viene aggredita da un gruppo di balordi insieme al suo fidanzato, che nell’assalto rimane ucciso. La ragazza decide di vendicarlo personalmente e per far questo acquista una pistola. Diretto da Neil Jordan, con Jodie Foster, Douglas J.

Aguirre, Terrence Howard, Naveen Andrews, Margaret Baker, Mary Steenburgen, Dennis Johnson, Jane Adams, Nicky Katt, Dana Eskelson e Jane Adams. Italia 2 presenta dalle 21:10 il film di azione "The Losers" che racconta le vicende di un gruppo di agenti appartenenti alle forze speciali. Il gruppo, mentre sta svolgendo una missione in Bolivia, viene "incastrato" da un agente della CIA, ma i componenti riescono a scamparla e cercano di vendicarsi. Con Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Zoë Saldana, Idris Elba, Holt McCallany, Columbus Short, Oscar Jaenada, e la regia di Sylvain White. Su Top Crime, alle 21.10, la serie poliziesca intitolata "Rizzoli e Isles" con il terzo episodio della settima stagione intitolato "Poliziotti contro zombi", nel quale Maura e Jane sono impegnate nelle indagini che riguardano l’uccisione di un ragazzo che si era travestito da zombi.

