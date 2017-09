STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Latin Lover e Pechino Express (mercoledì, 20 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, mercoledì 20 settembre 2017, il palinsesto dei canali Rai è stato preparato nei minimi dettagli per soddisfare il grande pubblico di casa su ogni gusto. Tra i programmi delle reti Rai, in 1° visione su Rai Uno, va in onda il film "Latin Lover" e dovrebbe essere il programma più visto. Il reality è di casa su Rai 2 con "Pechino Express", mentre il programma di approfondimento Chi l'ha visto? è ospite su Rai 3. Altri film dai generi commedia, d’azione e drammatico completano il programma televisivo Rai, su Rai 4 viene trasmessa la serie televisiva "The Exsorcist", Rai si occupa invece di un programma culturale dal titolo "Premio Campiello 2017", Rai Movie e Rai Premium chiudono la lista con un film d'azione e una fiction. Ma adeso dopo questa breve introzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno alle 21.25 è in programma il film commedia "Latin Lover", diretto da Cristina Comencini ed interpretato da Angela Finocchiaro, Virna Lisi, Valeria Bruni Tedeschi, Marisa Paredes, Claudio Gioè, Candela PeÑa, Francesco Scianna, Jordi Molla', Toni Bertorelli, Llui's Homar, Cecilia Zingaro, Neri Marcore', Nadeah Miranda e Pihla Viitala. La vicenda si svolge in un paesino della Puglia di cui era originario un famoso attore italiano, Saverio Crispo, che nella vita è stato un vero e proprio "latin lover".

A dieci anni dalla sua morte, l’amministrazione municipale organizza una ricorrenza per la consegna di un riconoscimento alla carriera. L’occasione mette insieme le due mogli dell’attore, e le cinque figlie, alcune delle quali illegittime, e da questo incontro vengono a galla situazioni del passato che mutano i rapporti intercorsi sino ad allora. Alle 23.25 segue il programma di attualità "Porta a porta", con la conduzione affidata anche in questa edizione a Bruno Vespa. Su Rai 2, dalle 21.20, è di scena il reality con "Pechino Express - Verso il Sol Levante", un adventure game che dopo due anni torna a mettere di fronte tra loro coppie di viaggiatori sulla strada che va dalle Filippine sino al Giappone, passando anche per Taiwan, con i concorrenti che alla fine avranno percorso circa 6000 chilometri, senza poter contare su mezzi di trasporto, ed avendo un budget veramente limitato, 1 euro a giorno. Nel corso del viaggio tutti i protagonisti si troveranno a scoprire il Sol Levante, con i suoi costumi e le sue tradizioni. In questa edizione gli organizzatori hanno introdotto una novità, quella delle "stellette", che rappresentano un bonus per i concorrenti, ed anche la possibilità di donare in beneficenza il premio finale a le popolazioni italiane che sono state vittime del terremoto. Alle 23.15 si passa allo sport con la rubrica calcistica "Speciale Novantesimo minuto serie A", che farà il punto su tutte le partite giocate nella 5a giornata di campionato. Rai Tre, dalle 21.20, trasmette una puntata di "Chi l'ha visto?", una trasmissione ormai "storica" nel palinsesto della rete, che svolge un servizio pubblico concentrandosi sulla ricerca di persone scomparse da casa, e cercando di fare chiarezza su casi insoluti, anche con l’ausilio di filmati che ricostruiscono l’accaduto.

Per il pubblico da casa c’è la possibilità di interagire con lo studio grazie a delle telefonate in diretta. Alle 00.00 la trasmissione di attualità "TG3 Linea notte". Su Rai 4, dalle 21.00 una serie horror intitolata "The Exorcist", con il sesto episodio della 1° stagione, intitolato "Stella del mattino". La serie prende spunto dal film horror con lo stesso titolo, uscito nelle sale cinematografiche nel 1973, e racconta le vicende di due preti alle prese con il male che esiste all’interno della famiglia Rance. Su Rai 5, alle 21.15, va in onda un programma culturale, con la trasmissione, da Venezia, della serata finale del Premio Campiello 2017, nella quale è stata premiata la vincitrice, Donatella Di Pietrantonio, che ha vinto con il romanzo intitolato "L’arminuta". Rai Movie alle 21,10 presenta un film di azione intitolato "Killer elite". In Oman accadono degli incidenti, che all’apparenza sembrano fortuiti ma nei quali rimangono uccisi uomini appartenenti alle forze speciali inglesi. Questi incidenti in realtà sono stati organizzati da un commando, guidato da Danny, un mercenario sanguinario. Per evitare altri morti nelle file delle forze speciali, il governo britannico organizza un gruppo speciale formato da agenti molto addestrati tra i quali c’è anche Spike.

Il loro compito è quello di proteggere gli agenti superstiti, compreso Hunter, il suo mentore, che è prigioniero del sultano dell’Oman, oltre a trovare chi regge le fila del complotto. Diretto da Gary McKendry ed interpretato da Clive Owen, Robert De Niro, Jason Statham, Yvonne Strahovski, Dominic Purcell, Grant Bowler, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ben Mendelsohn, Michael Dorman, e Aden Young. La prima serata di Rai Premium è dedicata alla fiction, con la trasmissione, dalle 21.20 del primo episodio della settima stagione di "Provaci ancora prof", che segue le vicende di Camilla Baudino, che insegna lettere in una scuola di Torino, ma si diletta ad investigare sui crimini. In questa stagione la "Prof" ha cambiato scuola e si trova ad insegnare in un istituto serale, ed inoltre convive con il commissario di polizia che in alcuni casi affianca con il suo intuito. In questa puntata tra la scomparsa del suo cane e problemi con l’ex marito, si trova a risolvere il caso dell’uccisione di un noto pasticcere. Con Veronica Pivetti e Paolo Conticini.

