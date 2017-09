Tina Cipollari / Dalla fine del matrimonio con Chicco Nalli alla rivalità con Gemma Galgani (Uomini e Donne)

Tina Cipollari

Il Tina Cipollari show comincia oggi. La bionda opinionista di Uomini e Donne è pronta a sferrare i suoi attacchi a Gemma Galgani dando vita a nuovi siparietti velenosi con la dama del trono over. Per Tina Cipollari, la nuova stagione di Uomini e Donne non inizia nel migliore dei modi. La dama, infatti, ha recentemente ammesso la separazione dal marito Chicco Nalli. Dopo settimane di rumors e smentite, la bionda opinionista ha confermato la fine del suo matrimonio. “Sì, siamo separati ma abbiamo un buonissimo rapporto”, ha dichiarato Tina Cipollari ai microfoni del settimanale Nuovo Tv. Tina, però, non ha aggiunto altro non volendo parlare molto della sua vita privata. Da mesi si rincorrono voci sulla crisi vissuta dalla bionda opinionista e dall’hair stylist ma, nessuno dei due, finora, aveva confermato la notizia. Tina, però, ha ammesso il periodo difficile che sta attraversando con il marito, finora smentito per proteggere i tre figli che restano le persone più importanti per entrambi. Tina Cipollari, dunque, nonostante sia alle prese con un periodo delicato della sua vita è pronta comunque a stuzzicare Gemma Galgani.

LA RIVALITA’ CON GEMMA GALGANI

Anche la nuova stagione del trono over di Uomini e Donne sarà caratterizzata dalla rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista, dalle pagine del settimanale Vero, si è scagliata contro la dama e il suo ritorno in trasmissione. “Le sue relazioni sono come le confezioni del latte: hanno la data di scadenza. Non dimentichiamoci che si è comportata allo stesso modo anche con George. Ma io so perché si comporta così. Sa bene che se si forma una coppia che funziona deve ovviamente abbandonare il programma. E lei non ci pensa neppure lontanamente a farlo”, ha dichiarato Tina, convinta che il vero amore di Gemma Galgani sia la televisione. “Gemma un grande amore ce l'ha davvero… della sedia su cui è seduta in trasmissione da anni e che non vuole abbandonarel Anzi ha due grandi amori: la sedia e la telecamera. Non potrebbe più fare a meno di nessuna delle due". Tina Cipollari, dunque, nonostante il momento delicato che sta vivendo nella sua vita privata, non ha alcuna intenzione di deporre le armi contro Gemma che, ormai, è diventata il suo bersaglio preferito.

