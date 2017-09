Tomb Raider/ Alicia Vikander nel trailer italiano del reboot

Lara Croft, Tomb Raider

La giovane Lara Croft avrà il volto di Alicia Vikander nel nuovo reboot di Tomb Raider che ci porterà alle origini del personaggio e del suo universo. Un avventuriero svanito nel nulla e l'eccentrica figlia Lara Croft, rimasta sola dopo la sua scomparsa quando era ancora un’adolescente. In questo momento Lara vaga per le strade di East London, ha 21 anni e nessuno scopo nella vita almeno fino a che non decide di rinunciare a tutto e tutti per risolvere il mistero intorno alla scomparsa di suo padre e non alla morte come tutti vogliono farle credere. Cosa è successo a l'uomo? L'unico modo per scoprirlo è quello di recarsi nel posto in cui è stato l'ultima volta, su una leggendaria tomba su una mitica isola in Giappone. Inizia da qui la sua misteriosa missione che la porterà sull'isola permettendole di trovare prove e pronta a spingersi oltre i propri limiti.

LA GIOVANE LARA CROFT

C'è molta curiosità intorno al reboot e, soprattutto, riguardo al premio Oscar Alicia Vikander che presterà il volto a Lara Croft e che, grazie a Warner Bros e MGM, possiamo finalmente vedere nel primo trailer italiano della pellicola. Il nuoo adattamento mostra la nuova Lara Croft all'azione nel ruolo dell'intraprendente eroina pronta per spettacolari sequenze d'azione prendendo definitivamente il posto per che per anni è stato di Angelina Jolie. Il film uscirà il 16 marzo 2018 e nel cast ci saranno anche Walton Goggins (The Hateful Eight), Daniel Wu (Into the Badlands), Dominic West e Hannah John-Kamen. Ecco, subito di seguito, il trailer:

