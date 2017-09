Tu si que vales 2017 / Bacio appassionato tra Mara Venier e un concorrente? Colpo di scena in studio

Mara Venier

Sabato 30 settembre su Canale 5 riparte la nuova edizione di Tu Si que vales. Confermati alla giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari mcosì come alla giuria popolare torna Mara Venier. Le anticipazioni che arrivano direttamente dal settimanale Chi riguardano proprio la "zia d'Italia" che si sarebbe imbattuta nel corso delle registrazioni dello show in un concorrente molto particolare. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini infatti svela: "Colpo di scena a “Tú sí que vales”: un concorrente si è presentato dicendo di aver un grande dono: «Io so limonare molto bene». La vittima? Mara Venier che, pare, non abbia per nulla disdegnato..".

BACIO APPASSIONATO TRA MARA VENIER E UN CONCORRENTE?

Sembra proprio che nello studio di Canale 5 non siano mancate le scintille e che stavolta la protagonista sia stata la Venier. Per lei infatti sarebbe quindi arrivato un bacio appassionato e anche, stando alle indiscrezioni di Chi, alquanto piacevole. Potremo comunque verificarlo con i nostri occhi nelle prossime settimane, visto che all'inizio di Tu si que vales manca sempre meno. Ricordiamo inoltre che quest'anno ci sarà una grande novità: i presentatori del programma. L'unica conferma alla conduzione è infatti Belen Rodriguez, al suo fianco però due volti del tutto nuovi: accanto alla showgirl argentina non ci sarà più lo chef Simone Rugiati, ma due campioni dello sport e ovvero il lottatore di arti marziali miste Alessio Sakara e l'azzurro di rugby Martin Castrogiovanni.

