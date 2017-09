UNA NOTTE AL MUSEO 2 - LA FUGA/ Su Canale Nove il film con Ben Stiller (oggi, 20 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Canale 9

NEL CAST BEN STILLER E AMY ADAMS

Una notte al museo 2: La fuga, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2009 che è stata diretta da Shawn Levy mentre il cast è composto da grandi nomi del cinema statunitense come Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson, Hank Azaria, Bill Hader e Robin Williams. Si tratta del secondo film della saga che nel 2014 ha poi avuto anche un sequel dal titolo Una notte al museo 3-Il segreto del faraone. Il protagonista, Ben Stiller, è tra gli attori comici americani più amati degli ultimi anni, famoso per aver interpretato film come Zoolander, Lo spaccacuori, Un microfono per due, Vi presento i nostri e Lo stravagante mondo di Greenberg. Una notte al museo 2-La fuga uscì nei cinema americani nel maggio del 2009, seguendo la scia di successo che il primo film della saga lasciò dietro di se. All'interno del film viene più volte citato il nome del museo Smithsonian. Per questo motivo la casa produttrice del film dovette versare ben 550 milioni per poter disporre dei diritti d'immagine. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA, LA TRAMA DEL FILM

Larry Dailey, il protagonista di Una notte al museo, ha definitivamente abbandonato il suo vecchio lavoro per dedicarsi a tempo pieno al mondo dell'imprenditoria. Una mattina, mosso da una sensazione di malinconia, torna nel vecchio museo di cui era il custode. Con sua grande sorpresa ed amarezza scopre che ben presto tutti i cimeli e le statue presenti nel museo verranno rimpiazzati da degli ologrammi. Gli unici pezzi a non dover abbandonare il museo saranno il modellino del T Rex, la statua di Roosvelt e ad altri personaggi protagonisti del primo film. Una notte, Larry viene contattato da Jedediah, il mini cowboy del museo che lo informa di essere tenuto in ostaggio, assieme ad altri personaggi, da Kahmunrah. Tutti gli ospiti del vecchio museo si trovano allo Smithsonian, uno dei più grandi musei al mondo, che dal giorno alla notte ha preso vita. La scimmietta Dexter ha infatti portato via con se la tavola del faraone, il reperto che anima gli oggetti inanimati. Riuscirà Larry a salvare, ancora una volta, i suoi amici?

© Riproduzione Riservata.