UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio e Gemma, i fans sognano il ritorno di fiamma (Trono Over)

Gemma Galgani

Gemma Galgani e Giorgio Manetti restano i protagonisti più amati della storia del trono over di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere sono sempre più amati dal pubblico nonostante non stiano più insieme da diverso tempo. Giorgio e Gemma hanno vissuto una storia d’amore molto passionale durata ben otto mesi. Una storia che ha fatto sognare non solo Gemma ma anche tutti i telespettatori più romantici che, ancora oggi, sognano il ritorno di fiamma tra i due. Nonostante sia passato più di un anno dalla fine della loro relazione, Giorgio e Gemma continuano a far sognare il pubblico. Ad alimentare le speranze dei fans sono anche le vicende sentimentali dei due protagonisti del trono over. Giorgio, infatti, dopo aver chiuso la storia con Gemma non è più riuscito a trovare una donna con cui portare avanti una conoscenza continuativa. Nonostante i numerosi flirt vissuti nella scorsa stagione, infatti, il Manetti non ha ancora incontrato la donna che lo convinca a rendere il tutto più serio. Discorso diverso, invece, per Gemma Galgani. La dama, infatti, si è tuffata nella nuova storia con Marco Firpo sperando di aver finalmente incontrato il suo principe azzurro, ma anche questa storia è finita dopo pochi mesi. Entrambi single, dunque, Gemma e Giorgio riscopriranno i vecchi sentimenti?

OGGI IN ONDA DAME E CAVALIERE?

Se le registrazioni vanno avanti, in tv non è ancora stata trasmessa la prima puntata della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne. L’attesa, però, potrebbe essere finalmente arrivata. Dopo due puntate dedicate al trono classico, la settimana di Uomini e Donne dovrebbe continuare con la prima puntata del nuovo corso del trono over. Se così fosse, si ripartirà da Gemma Galgani che si siederà al centro dello studio per parlare della sua estate e dalla sua storia con Marco Firpo, finita dopo un periodo di crisi conciso con un problema di salute del cavaliere. La storia di Gemma e Marco è stata al centro del gossip per molte settimane. I due, nel corso della prima registrazione, hanno parlato per la prima volta della rottura scatenando la reazione di Tina Cipollari che ha colto al balzo l’occasione per puntare nuovamente il dito contro la dama. Le discussioni tra Gemma e Tina, la fine dell’amore tra la dama e Marco Firpo, dunque, saranno al centro della nuova puntata di Uomini e Donne?

© Riproduzione Riservata.