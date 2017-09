UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, tutti pazzi per Sabrina Ghio (Trono Classico)

Sabrina Ghio

Dopo due sole puntate del trono classico di Uomini e Donne, i fans del programma di Maria De Filippi sono già pazzi di Sabrina Ghio. Arrivata sul trono con lo scetticismo generale a causa della sua precedente esperienza come allieva della scuola di Amici, a Sabrina Ghio sono bastati pochi minuti per far ricredere tutti e portare acqua al suo mulino. Oltre ad essere bellissima, Sabrina Ghio che, a 32 anni, ha una maggiore consapevolezza dei suoi mezzi e di ciò che desidera, è rimasta la stessa ragazza semplice, spontanea e schietta che i fans storici di Amici ricordano con tanto affetto. “Non sei cambiata per niente. Sei sempre simpatica, loquace, senza peli sulla lingua", le ha detto Maria De Filippi che ha così ricordato la sua esperienza come ballerina. Anche Tina Cipollari ha particolarmente apprezzato la sua schiettezza e veracità che la rendono così simile a lei. Sabrina Ghio, dunque, è pronta a far sognare il pubblico di Uomini e Donne dando vita ad un trono emozionante e vero al termine del quale spera di trovare il grande amore. Dopo tante delusioni sentimentali, infatti, la tronista è sicura di meritare un rapporto alla pari in cui non venga calpestata come è successo in passato.

I CORTEGGIATORI DI SABRINA GHIO

I primi corteggiatori che si sono presentati all’appuntamento al buio con Sabrina Ghio non hanno scatenato l’entusiasmo di Tina Cipollari che si aspettava qualcosa di meglio. Tra i tanti ragazzi che hanno portato la rosa rossa alla tronista di Uomini e Donne, però, il pubblico ha notato soprattutto Nicolò Raniolo e Leonardo Silvestri che, prima di scendere le scale di Uomini e Donne, hanno fatto i tentatori a Temptation Island. Nicolò è il tentatore che causò la fine della storia tra Manfredi Ferlicchia e Giorgia Lucini; Leonardo, invece, si avvicinò a Valeria Vassallo, ex fidanzata di Roberto Ranieri. Tra Valeria e Leonardo non c’è mai stato niente e tra i due è rimasta una sincera amicizia. Entrambi single, si sono presentati alla corte di Sabrina. Il pubblico, tuttavia, spera che la Ghio guardi altrove e si concentri su ragazzi che non abbiano già avuto esperienze in tv. Sabrina seguirà il consiglio dei telespettatori?

© Riproduzione Riservata.