Un posto al sole: Roberto approfitta della piccola crisi tra Matteo e Marina? (Anticipazioni 20 settembre)

Un posto al sole

Una nuova piccola crisi è all'orizzonte tra Marina e Matteo. Già durante le puntate estive di Un posto al sole, Serra aveva messo in evidenza la propria insofferenza nei confronti della distanza economica e sociale tra lui e l'amante. Ne era conseguito un periodo di riflessione, poi superato dagli innegabili sentimenti di entrambi. La questione tornerà di grande attualità nella puntata odierna della soap partenopea, durante le quale gli attriti tra la coppia si faranno ancora evidenti. Ad approfittare della situazione sarà lo stesso Roberto, che cercherà di intromettersi in questa piccola crisi tra l'ex moglie e il suo amante: l'occasione sarà perfetta per compiere la sua vendetta? I problemi tra coppie saranno all'ordine del giorno questa sera, dove assisteremo ancora una volta all'insofferenza di Angela nei confronti di Franco. La loro relazione da tempo si trova ad un bivio e solo il desiderio di dare una famiglia unita a Bianca sta tenendo insieme Boschi e la sua storica compagna. Insieme ne hanno passate tante in passate, riusciranno a superare questa ennesima sfida?

Angela riflette sulle parole di Giulia

Nell'episodio di Un posto al sole, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40, si tornerà a parlare dei problemi di Angela e Franco. Ieri Giulia ha cercato di aprire gli occhi alla figlia, consigliandole di lasciare Franco se ha capito di non essere più innamorata di lui. La madre di Bianca rifletterà su queste dichiarazioni, decidendo di prendere seriamente in considerazione tale opportunità: tra lei e il compagno i sentimenti sono cambiati, perché continuare a portare avanti questa relazione che sta facendo soffrire entrambi? A sorpresa, anche un'altra coppia potrebbe trovarsi ad affrontare una piccola crisi. Rossella non sarà affatto felice di assistere alla complicità che sta nascendo tra Patrizio e Asia. È stata proprio quest'ultima a convincere l'amico ad abbandonare gli studi per intraprendere la sua nuova avventura a Chef Parade. La figlia di Silvia faticherà a vedere il fidanzato tanto vicino alla sua vecchia fiamma: riuscirà ad evitare di esagerare con le sue paure?

© Riproduzione Riservata.