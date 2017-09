VICINO A TE NON HO PAURA/ SU La5 il film con Julianne Hough (oggi, 20 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su La5

NEL CAST JULIANNE HOUGH E JOSH DUHAMEL

Vicino a te non ho paura, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale e thriller con il titolo in lingua originale Sahe Haven ed è stata realizzata nel 2013 negli Stati Uniti dalla casa Nicholas Spark Productions assieme a tane altre per la regia di Lasse Hallstrom con il soggetto tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Spark mentre la sceneggiatura è stata rivista da Leslie Bohem. Gli effetti speciali sono di Randy Southerland, le musiche sono state composte da Deborah Lurie ed i costumi indossati dagli attori soni stati confezionati da Leigh Leverett. Nel cast ottimi attori emergenti ed affermati come Julianne Hough, Josh Duhamel, David Lyons, Cobie Smulders e Cullen Moss. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VICINO A TE NON HO PAURA, LA TRAMA DEL FILM

In questa pellicola viene narrata la storia di una giovane ed affascinante donna di nome Katie (Julianne Hough) che un bel giorno giunge nella cittadina di Southport. L’arrivo della ragazza sembra essere avvolto in qualche modo da uno strano mistero anche perché nessuno conosce le origini di Katie ne tanto meno sa il motivo per il quale la ragazza sia giunta proprio in questa cittadina. Inoltre a peggiorare la situazione è il carattere schivo ed introverso di Katie che si mostra scostante e non disposta minimamente ad integrarsi con la comunità locale. Tutta questa situazione inizia a creare in paese una serie di pettegolezzi e di domande sulla nuova arrivata. Quello che più colpisce tutti è che Katie non ha alcuna intenzione di fare amicizia con nessuno per evitare di rimanere coinvolta in qualche relazione amorosa che poi semmai la farà soffrire amaramente. Katie per un po’ di tempo da quando si è trasferita a Southport riesce a rimanere ferma in questo suo proposito, finché un giorno incontra un ragazzo di nome Alex (Josh Duhamel) che in qualche modo le fa mettere in discussione qualsiasi decisione presa in passato. In particolare Alex è l’affascinante proprietario di un negozio, rimasto da poco vedovo con a carico due figli molto piccoli. Katie sente da subito una particolare affinità con l’uomo, ma in cuor suo continua ad essere tormentata dal suo passato e da qualche oscuro segreto che la costringe a fare i conti con la realtà. Per fortuna Katie può contare sull’aiuto di una nuova amica, Jo (Cobie Smulders) la quale cercherà in tutti i modi di far ragionare Katie nel fare la scelta giusta soprattutto in termini di felicità. La donna infatti è convinta del fatto che non è importante avere una vita sicura anche se non si è felici, ma è necessario rischiare e credere nel vero amore.

