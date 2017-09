VIRNA LISI/ Rita fu il suo ultimo ruolo: avrebbe dovuto recitare con Gabriel Garko, ma…

Latin Lover, l'ultimo film di Virna Lisi (Tv, Sorrisi e Canzoni)

Questa sera su Rai 1, alle 21:25 (dopo Techetechete'), andrà in onda Latin Lover. La pellicola, che vede alla regia Cristina Comencini, è l'ultimo film che vide tra le protagoniste Virna Lisi, deceduta poco tempo dopo. Nel film la grande attrice italiana recitava il ruolo di una delle mogli di Saverio Crispo, un attore che aveva avuto ben quattro figli. Uscito nel 2015, la pellicola è considerata il vero e proprio canto del cigno della nota attrice italiana che si spense pochi mesi dopo il termine delle riprese. Ancora una volta la Lisi dimostrò il suo talento, spiccando in un cast che non era certo di poco conto. Accanto alla sua gigantesca figura, infatti, le si affiancarono nomi quali Anna Finocchiaro, Toni Bertorelli e Neri Marcoré. A sottolineare l'importanza del film, 'Latin Lover' ricevette numerose nomination per premi cinematografici: nello specifico, ricordiamo quattro nomination al David di Donatello e sei al Nastro d'Argento. Purtroppo per il film le nomination rimasero tali (cioè non vinse nessun premio), ma a tutt'oggi è riconoscito come uno degli ultimi film italiani d'autore, sia per fotografia che per cast.

RITA, LA PRIMA MOGLIE

All'interno di Latin Lover, Virna Lisi interpretava Rita, la prima moglie del leggendario e mitizzato Saverio Crispo, grande attore italiano e instancabile seduttore. Il vero e proprio Latin Lover del film è infatti lui, che aveva messo al mondo la bellezza di quattro figlie e sposato due mogli. La seconda dopo Rita è Ramona, interpretata nagistralmente da Marisa Paredes, con cui si creerà una situazione equivoca e d'imbarazzo. Per l'interpretazione malinconica e un po' decadente di Rita, Virna Lisi ricevette una nomination come migliore attrice protagonista per il David di Donatello. La sua esperienza alle spalle e il suo grande talento attoriale la portarono a compiere l'ennesima grande performance, nonostante la malattia fosse oramai in stato avanzato. L'attrice, infatti, si spense a 78 anni il 18 dicembre 2014. Fece in tempo a malapena a terminare le riprese del film prima che il suo corpo si spegnesse definitivamente.Come vedremo più avanti, comunque, i progetti per Virna non erano ancora finiti, anzi: la grande attrice aveva in mente di prendere parte a due fiction importanti sulla rete televisiva Mediaset.

I MANCATI PROGETTI FUTURI

Come abbiamo più volte detto, Latin Lover fu l'ultimo film di Virna Lisi. In realtà, però, questo non sarebbe dovuto essere l'ultimo dato che i progetti per l'attrice marchigiana erano ancora molti e ricchi di grandi aspettative. Dopo il film di Cristina Comencini, infatti, Virna Lisi avrebbe dovuto prendere parte ad altre fiction televisive come 'Il bello delle donne' e 'Non è stato mio figlio'. In quest'ultima, addirittura, la Lisi avrebbe dovuto essere la protagonista assoluta spalleggiata dal famoso attore Gabriel Garko. La sua morte improvvisa fece sì che la parte, scritturata apposta per lei, fosse affidata ad un'altra grande attrice del panorama cinematografico italiano come Stefania Sandrelli. Latin Lover è, dunque, l'ultima pellicola dove è possibile ammirare la sua grandezza come attrice, che la vide raggiungere le vette più alte nel suo campo. Ricordiamo, infatti, che l'attrice marchigiana fu una delle poche italiane a poter dire di aver lavorato anche a Hollywood.Tra i titoli più famosi ricordiamo, a titolo d'esempio, 'Come uccidere vostra moglie', 'Due assi nella manica', U-112 assalto al Queen Mary. Ebbe l'onore di lavorare con un mostro sacro come Frank Sinatra.

© Riproduzione Riservata.