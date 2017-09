X FACTOR 2017 / ED. 11 Fedez ha già trovato il favorito per la vittoria finale?

X Factor 2017

Le prime audizioni di X Factor 11, andate in onda lo scorso giovedì su Sky Uno, hanno già lasciato diversi spunti di riflessione sul percorso di diversi protagonisti. Chi segue il talent show, sa che le telecamere si soffermano più a lungo su coloro che proseguiranno la loro avventura fino alla finale, soprattutto se hanno qualcosa di importante da raccontare. È stato questo il caso di Samuel Storm, il ragazzo della categoria Under Uomini che ha spiegato la sua lunga Odissea per arrivare in Italia dall'Africa: il suo viaggio è durato circa nove mesi, fino a quando una nave militare italiana ha salvato lui e tutte le altre persone presenti nel suo barcone. Ma, nonostante la sua triste storia, Samuel è riuscito a conquistare i giudici grazie alla sua musica: con la chitarra alla mano, ha presentato il suo inedito che ha inevitabilmente conquistato i quattro sì. Il più esplicito nei confronti dell'aspirante finalista di questa edizione è stato Fedez, secondo il quale l'avventura del cantante proseguirà ancora a lungo.

Fedez: Samuel Storm vincerà questa edizione!

Le parole del veterano Fedez sono state molto chiare nei confronti di Samuel Storm: "Abbiamo trovato il primo possibile vincitore di X Factor". Non solo un finalista o un concorrente bravo, ma un vero e proprio favorito per la conquista del titolo? Dette da un giudice esperto e soprattutto abile come Fedez, che ogni anno riesce a portare almeno uno dei suoi concorrenti alla finalissima del Forum di Assago, queste dichiarazioni appaiono più che profetiche. Difficilmente il giudice si sbaglia, e considerando che proprio a lui nel corso delle prossime puntate verranno assegnati gli Under Uomini, sarà bene tenere sotto controllo questo talento, di cui sicuramente sentiremo parlare anche in futuro. Le audizioni comunque sono ancora lunghe e molti aspiranti cantanti dovranno esibirsi a partire dal prossimo giovedì. Fino ad ora è soprattutto la categoria delle Under Donne (che sarà assegnata a Levante) ad avere sfornato interessanti talenti, mentre gli altri giudici hanno ancora molto da lavorare per presentare una squadra all'altezza del programma.

