2 GUNS - CANI SCIOLTI/ Su Rai 2 il film con Denzel Washington (oggi, 21 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE DENZEL WASHINGTON

2 Guns - Cani sciolti, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione del 2013 che è stata diretta da Baltasar Kormakur (Everest, Contraband, The deep) ed interpretata da Denzel Washington (Barriere, American gangster, The equalizer - Il vendicatore), Mark Wahlberg (Deepwater - Inferno sull'Oceano, The departed - Il bene e il male, The fighter) e Paula Patton (Warcraft - L'inizio, Mission impossible - Protocollo fantasma). La trama di 2 Guns - Cani sciolti, è ispirata all'omonima miniserie a fumetti scritta da Steven Grant ed illustrata da Mateus Santolouco. La serie è stata pubblicata in lingua originale dai Boo Studios, uno dei maggiori editori di fumetti indipendente. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

2 GUNS - CANI SCIOLTI, LA TRAMA DEL FILM

Robert Trench (Denzel Washington) e Michael Stigman (Mark Wahlberg) sono due agenti della DEA di ritorno dal Messico dopo aver fallito la loro missione. Quest'ultima consisteva nell'acquistare della droga dal trafficante messicano Papi Greco (Edward James Olmos), da utilizzare poi per incriminarlo. I due decidono quindi di rapinare la banca che custodisce i soldi di Greco che dovrebbero ammontare a 3 milioni di dollari ed incastrarlo con quelli per riciclaggio di denaro. Trench coinvolge nll'operazione anche la collega ed ex amante Deb Rees (Paula Patton). Nel frattempo però Stigman, un ufficiale della Marina sotto copertura, informa i suoi superiori dell'operazione. Gli ordini sono di uccidere Trench e far sparire i 3 milioni, la marina li userà per finanziare le proprie operazioni segrete.

Una volta aperte le cassette di sicurezza della banca i finti rapinatori trovano però ad aspettarli ben 43 milioni. Seguendo gli ordini, Stigman spara a Trench abbandonandolo nel deserto, ma quest'ultimo è rimasto solo ferito. Quando consegna i soldi al suo superiore (James Marsden), anche Stigman è vittima di un tentato assassinio. I direttori delle operazioni segrete della Marina Americana stessa vogliono eliminarlo, in quanto pericoloso testimone. Anche la DEA però ora è a caccia dei soldi.

© Riproduzione Riservata.