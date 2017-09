AMBRA ANGIOLINI/ Regina del gossip estivo con Max Allegri (Chi ha incastrato Peter Pan)

Ambra Angiolini

REGINA DEL GOSSIP

Chi ha incastrato Peter Pan ritorna a sette anni di distanza dall’ultima edizione e lo fa con un interessante parterre di ospiti nel quale spicca la conduttrice ed attrice Ambra Angiolini. L’ex moglie del cantante Francesco Renga in questa estate 2017 è stata indiscutibilmente la regina del gossip grazie alla relazione che la vede assieme all’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Una love story che sembra essere nata su fondamenta piuttosto solide e che lascia presagire ad un lungo periodo insieme come del resto sembrano indicare le ultime illazioni che parlano di una possibile convivenza quale prossimo step. Questo però non ha distratto la Angiolini rispetto agli impegni nell’ambito professionale ed anzi gli impegni si sono moltiplicati.

AMBRA, LA CONVIVENZA E I FIGLI CON IL SUO MAX

La love story tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri procede con il vento in poppa non escludendo che nei prossimi mesi possa esserci una convivenza e magari la volontà di allargare la famiglia. Infatti, in tempi non sospetti (in occasione del suo 40esimo compleanno) la Angiolini in una lunga intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair, ha rimarcato la voglia di avere altri figli in futuro. Queste le parole dell’attrice romana: “Ho vissuto così tante vite in questi 40 anni che non nutro sogni particolari di carriera. Ci sono tante cose che voglio fare, ma non le scrivo in liste e non le metto in agenda. Oggi intravedo una sola costante: il teatro. E vedo un futuro nel cinema con ruoli adatti a una donna della mia età. Ma le scelte cardine della mia vita le ho già fatte quasi tutte, forse perché io a 30 anni nella testa me ne sentivo già 10 in più. Ambito sentimentale? Vedo ancora un altro bambino, anche due. Il problema è che a questo punto... non saprei con chi farli!”.

