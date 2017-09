Alessia Elefante / Per la fidanzata di Gianluigi Donnarumma matrimonio all'orizzonte?

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante

Sembra proprio ci sia aria di nozze per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante. Stando ai gossip lanciati in questi ultimi giorni da Novella 2000, il calciatore, fresco di rinnovo da circa 6 milioni di euro netti l’anno, sarebbe pronto a metter su famiglia con la sua giovane e dolce metà. Per confermare le sue intenzioni, Donnarumma avrebbe allora deciso di suggellare la sua promessa con un costosissimo regalo d'amore: pare infatti abbia donato ad Alessia un preziosissimo diamante rosa molto simile a quello che, qualche anno fa, il principe monegasco Pierre Casiraghi aveva regalato a colei che oggi è sua moglie, Beatrice Borromeo. Un dono eccezionale, il cui valore sarebbe di qualche centinaio di migliaio di euro. Un'indiscrezione che, se venisse confermata, sarebbe la prova concreta del fatto che Alessia e Gianluigi potrebbero compiere il fatidico passa davvero molto presto.

DALLE CRITICHE ALLE NOZZE?

Ma chi è Alessia Elefante, la ragazza che ha rubato il cuore della giovane stella del Milan? Si tratta di una ragazza bellissima e molto giovane, ha infatti 20 anni ed è una studentessa di Castellammare di Stabia (la stessa città da cui proviene Donnarumma). Alessia e Gianluigi stanno insieme da circa un anno, eppure la ragazza tiene alla sua privacy e nonostante sia particolarmente seguita sui social e in particolar modo su Instagram, preferisce non esporsi troppo. Si è però parlato molto di lei pochi mesi fa, quando prima dell'estate Donnarumma ha lasciato l'Italia senza sostenere l'esame di maturità proprio per partire e recarsi ad Ibiza con la Elefante.

