Amanda Lear / Simona Izzo shock al Grande Fratello Vip 2: "Era un uomo, una bellissima trans"

Amanda Lear e Simona Izzo

L'avventura dei Vip nella Casa del Grande Fratello Vip 2 continua e si sà, l'attività migliore, in mancanza di passatempi, è chiacchierare. È così che Simona Izzo, tra le tante rivelazioni fatte in questi primi dieci giorni di permanenza nella Casa, ne ha rilasciata una che ha sorpreso non soltanto i suoi coinquilini, ma anche il pubblico a casa. Parlando di Amanda Lear, l'attrice e regista sembra abbia voluto chiarire una curiosità di molti. Chiacchierando in particolare con Luca Onestini e Carmen Di Pietro, la Izzo ha dichiarato: "Era bellissima, di una bellezza mozzafiato. Ovviamente era un uomo prima, era una transgender, ha fatto un intervento. Certo, era trans". Dichiarazioni che, in mancanza di conferma dalla diretta interessata, vanno prese come una semplice speculazione.

"AMANDA LEAR ERA UN UOMO": LA RIVELAZIONE AL GF VIP 2

Negli anni è stato soprattutto il tono di voce di Amanda Lear ha sollevare i sospetti del pubblico. Negli anni la cantante e showgirl ha smentito in varie occasioni, come quando posò nuda per Playboy - mostrando il suo corpo bellissimo ed estremamente femminile - a quando poi dichiarò: "Qualsiasi cosa io dica, è una voce che continua a girare da anni. Credo che mi abbia fatto un’enorme pubblicità, ho venduto tanti dischi. Dopo essermi fatta fotografare nuda, molti miei fan sono rimasti delusi vedendo che ero una donna come le altre". Le dichiarazioni di Simona Izzo hanno però sollevato nuovamente quel dubbio che da tempo circola sulla Lear che, intanto, ha deciso di non proferire parole in merito, almeno per ora...

© Riproduzione Riservata.