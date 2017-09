ANNA DAN/ Chi è la moglie di Gianni Morandi famosa sui social e in tv

Gianni Morandi e Anna Dan

DAL PRIMO INCONTRO ALLA NASCITA DI PIETRO

Ma chi è Anna Dan? Classe 1960, 57 anni, dirigente in un'azienda informatica e una piccola storia dalla quale stava uscendo proprio in quel periodo, la donna ha conosciuto Gianni Morandi a bordo campo durante una partita di calcio proprio a Monghidoro e da lì tutto è cambiato. L'artista era single da ormai 18 anni, aveva da poco concluso un tour e dedicava anima e corpo alla sua carriera nella musica e in tv. I due si sono rivisti nei giorni seguenti a quel primo incontro e nel 1994 sono diventati una coppia. Tre anni dopo Anna è diventata mamma del piccolo Pietro, quarto ed ultimo figlio del cantante e nel 2004 è arrivato il sì con una cerimonia in gran segreto e sotto la neve nel mese di novembre. Quale sarà la prossima dimensione del loro amore?

ANNA, LA MOGLIE DI MORANDI "INCORONATA" DAI SOCIAL

I social rendono famosi tutti, o quasi, figuriamoci poi se si parla della moglie del grande Gianni Morandi che incarna in tutti i modi il famoso detto "Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna". Gianni Morandi torna alla recitazione dopo 17 anni e la moglie non poteva non seguirlo. La famosa Anna Dan non diventerà attrice ma sicuramente rimarrà vicina a Gianni Morandi in tutto e per tutto. La donna è famosa per via dei selfie e dei video che l'artista ha pubblicato sui social nel corso degli ultimi anni ma, ultimamente, l'abbiamo vista anche in tv al fianco del marito nel nuovo promo de L'Isola di Pietro. La donna, sempre muta e di spalle in realtà, sembra essere curiosa della trama di questa nuova fiction di Canale 5 ma il marito non può rivelarle dettagli importanti anche se si lascia sfuggire che si innamorerà provocando la sua gelosia.

