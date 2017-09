Antonella Mosetti / Cambia fidanzato e lavoro: ecco il nuovo ruolo in TV

Antonella Mosetti

Antonella Mosetti, dopo anni di silenzio è ritornata in pista di recente. L'ex lolita di Non è la Rai infatti, è stata tra le protagoniste della passata edizione del Grande Fratello Vip. In quella occasione è entrata all'interno della Casa più spiata d'Italia al fianco della figlia, la giovane Asia Nuccetelli che, proprio da poco ha avuto modo di raccontare il suo rapporto con la chirurgia plastica, in onda da Barbara d'Urso. Sia Asia che Antonella, sono spesso criticate per gli atteggiamenti considerati forse troppo eccessivi. La Mosetti inoltre, possiede uno spirito delle volte fin troppo fanciullesco, mettendosi quasi sullo stesso livello della figlia e avendo con lei un rapporto confidenziale che sfocia più in un'amicizia che in un rapporto madre-figlia. Per questo e per altri motivi, spesso è molto criticata dal popolo della rete. Cosa ci raccontano le ultime notizie di gossip sul suo conto? Pare che la donna, dopo essersi lasciata con un precedente toy boy campano, sia ricaduta tra le braccia di un altro giovanotto, chi è?

Antonella Mosetti, cambia fidanzato e lavoro

Antonella Mosetti, durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip era fidanzata con un ragazzo campano. Successivamente, la relazione è naufragata, fino a quando è uscita una sera con la figlia Asia... ecco cosa racconta al settimanale “Chi”, uscito ieri con il nuovo numero in edicola. “E pensare che quella sera non volevo uscire. A volte i figli fanno le cose per bene. Sono in debito con Asia. Eravamo in un locale a Roma, me l’ha presentato mia figlia Asia, assurdo. Ed era una serata ‘no’ per me. Io e Gabriel ci frequentiamo da un mese. Lui è più giovane, ma ha una gran testa e mi fa stare bene. Spero di trovare la mia serenità. Mi manca l’amore. Spero sia lui, lo dico con il cuore”, ha confidato la romana. Ma chi è il suo nuovo toy boy? Lui si chiama Salvatore Gabriel Valerio e in passato ha fatto parte del gruppo degli Studio 3 ed è stato allievo di Amici di Maria. Tra le altre novità degne di nota invece, anche il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, durante il martedì mattina a partire dalle 10 in onda nel corso di Mattino Cinque. I fan dell'ex lolita quindi, dal prossimo martedì avranno un motivo in più per alzarsi presto!

