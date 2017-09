BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 21 settembre: Nicole accetta la proposta di matrimonio di Zende

Beautiful

Dopo che per diverse settimane sono rimasti ai margini delle trame, nella puntata di Beautiful di oggi gli Avant torneranno grandi protagonisti con il ritorno di una storyline lasciata in precedenza in stand-by. Avevamo lasciato Nicole ancora furiosa con Zende, dopo averlo scoperto a letto con Sasha. Da allora non aveva più voluto sapere nulla di lui e ogni suo tentativo di riappacificazione era fallito miseramente. I sentimenti di entrambi però non sono mai svaniti e ne avremo la conferma durante il servizio fotografico che verrà organizzato alla Forrester Creations. Nicole scoprirà che il suo ex fidanzato è stato incaricato per farle le foto e si tirerà indietro, rifiutandosi di condividere con lui tale progetto. Sarà solo allora che Maya le verrà in aiuto, cercando di farle aprire gli occhi. Dirà alla sorella che nessuno è perfetto e che è giusto perdonare, quando esistono dei veri sentimenti tra due persone.

Nicole perdona Zende e accetta la proposta

Oggi a Beautiful le parole di Maya faranno finalmente breccia nel cuore di Nicole. Forse perché il tempo è passato da quel terribile giorno in cui Zende l'ha così tanto delusa, o forse perché l'amore sarà più forte di ogni risentimento, questa volta la Avant sarà pronta ad ascoltare le nuove scuse del rampollo Forrester. E il fotografo non si limiterà ad una semplice richiesta di riprendere la loro relazione dove era stata interrotta. Sarà talmente convinto dei sentimenti per Nicole, che si inginocchierà davanti a lei e le consegnerà l'anello, chiedendole di sposarlo. Già in passato Zende aveva tentato il gesto 'estremo' per convincere l'amata a perdonarlo ma lei aveva rifiutato senza esitazione. Questa volta invece tutto cambierà e Nicole, finalmente pronta a mettere una pietra sul doloroso passato, accetterà di diventare la nuova signora Dominguez Forrester. Il passo dal fidanzamento al matrimonio sarà breve, dopo una separazione tanto lunga e dolorosa?

© Riproduzione Riservata.