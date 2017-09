BELEN RODRIGUEZ/ Ecco come ha festeggiato i 33 anni, assente il fidanzato Andrea Iannone

Belen Rodriguez (Instagram)

Tanti auguri a Belen Rodriguez! La showgirl più chiacchierata della televisione italiana ieri ha compiuto 33 anni ed è stata festeggiata in un party esclusivo da quasi tutte le persone a lei più care. Il 'quasi' è d'obbligo in quanto non facevano parte del gruppo i fratelli Cecilia e Jeremias, attualmente rinchiusi nella casa del Grande Fratello Vip. Anche Andrea Iannone non poteva essere al fianco della fidanzata in occasione dei suoi 33 anni, o meglio della notte precedente tale data. Il pilota della MotoGp, che non sta vivendo un periodo particolarmente felice dal punto di vista dei risultati, ha dovuto tornare ai suoi impegni professionali, per evitare di recuperare il tempo perduto. Alcune immagini della festa organizzata in un noto locale milanese, sono state pubblicate nel suo profilo Instragram (clicca qui per vederle e leggere i tantissimi commenti e i messaggi di auguri dei followers della modella argentina).

Belen Rodriguez festeggia i 33 anni in un party esclusivo

Alla festa organizzata la sera del 19 settembre, erano presenti i genitori di Belen Rodriguez ovvero mamma Veronica e papà Gustavo, insieme al piccolo Santiago. Non poteva mancare il futuro cognato Francesco Monte che, orfano di Cecilia, ha comunque rappresentato la fidanzata in famiglia. L'ex tronista ha confermato i messaggi di auguri a Belen anche nei social network. Anche Angelo Iannone, fratello di Andrea, faceva parte del gruppo a conferma di quanto siano ottimi i rapporti tra l'argentina e la famiglia del suo fidanzato. Tra balli, canti e numerosi brindisi a serata è proseguita nel migliore dei modi anche grazie alle insostituibili amiche di Belen quali Patrizia, Antonia, Francesca e Fabrizia. Proprio loro sono state immortale nei social network al fianco dell'inseparabile modella, con tanto di corna da 'diavoletto'. Nessun riscontro, invece, da parte dell'ex marito Stefano De Martino: qualcuno si sarebbe aspettato gli auguri nel suo profilo Instagram che non sono arrivati, nonostante la coppia abbia dichiarato di essere nuovamente in ottimi rapporti per il bene di Santiago.

