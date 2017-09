BEYOND BORDERS - AMORE SENZA CONFINI/ Su Rete 4 il film con Angelina Jolie (oggi, 21 settembre 2017)

il film d'avventura in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANGELINA JOLIE E CLIVE OWEN

Beyond Borders – Amore senza confini, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere avventura e sentimentale che è stata prodotta nel 2013 per la regia di Martin Campbell dalla casa cinematografica della Mandalay Pictures e distribuito nelle sale dalla Eagle Pictures. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Caspian Tredwell - Owen, le musiche sono state scritte da James Horner famoso compositore e direttore d’orchestra, i costumi indossati sul set sono stati realizzati da Norma Moriceaus e gli effetti speciali sono stati realizzati da Danielle McAulay. Nel cast sono presenti numerosi artisti piuttosto famosi come Angelina Jolie, Clive Owen, Teri Polo, Linus Roache e Noah Emmerich. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BEYOND BORDERS - AMORE SENZA CONFINI, LA TRAMA DE FILM

Siamo nel 1984 in Inghilterra. Qui vive una giovane e tranquilla donna di nome Sarah Jordan da sempre abituata ad una vita benestante e agiata nella Londra di quegli anni. Sarah passa le sue giornate nell’apatia più profonda tra salotti borghesi e cene di gala. Non conosce infatti alcuna altra realtà se non questa che la sua famiglia le ha mostrato in tutti questi anni. Tuttavia in lei accade qualcosa che la sconvolgerà e la farà riflettere sul vero senso da dare alla propria esistenza. Tutto accade una sera quando la giovane ed affascinante Sarah è stata chiamata a partecipare ad un prestigioso ballo di beneficenza. Qui mentre la serata scorre come tutte le altre tra donazioni e chiacchiere con le altre donne borghesi invitate anch’esse all’evento, accade un imprevisto. Un uomo di nome Nick Callahan, medico impegnato in una nota ed importante associazione umanitaria che da sempre lotta in tutto il mondo ed è in prima linea per aiutare i paesi più poveri, riesce ad intrufolarsi nell’evento.

Poi dopo aver preso la parola e aver spiegato chi fosse, chiede a tutti di fare un gesto nobile e virtuoso per i bambini africani. Il suo accorato appello colpisce molto Sarah la quale rimane anche immediatamente attratta dal carisma e dal fascino di Nick. Questa serata e le parole del medico, iniziano a risuonare ripetutamente nella mente di Sarah che si convince giorno dopo giorno che la sua strada non è più Londra, ma piuttosto la missione. Così insieme a Nick parte alla volta dell’Africa, della Cecenia, della Cambogia e man mano che è a contatto con Nick e con la sua umanità finisce per innamorarsi di lui. Sarah inoltre ora può dirsi felice e realizzata, grazie a Nick è riuscita a trovare un qualcosa che le ha capire il senso della vita.

