Cecilia Rodriguez/ Il Moige insorge contro la doccia sexy in diretta: Grande Fratello Vip a rischio?

Cecilia Rodriguez doccia

Cecilia Rodriguez finirà nei guai al Grande Fratello Vip 2017? Siamo sicuri di no visto che tutto l'allarmismo che ormai circola da giorni dopo la seconda diretta del reality show di Canale 5 è destinata a scoppiare come una bolla di sapone. Ma cosa è successo lunedì? Semplice, la bella sorella di Belen Rodriguez ha avuto modo di commuoversi, nominare, giocare ma anche fare una doccia in diretta. Fin qui niente di male se non fosse che i furbetti in regia, invece di occuparsi di Cristiano Malgioglio e di Ilary Blasi che, proprio in quel momento, stavano avendo un dialogo sulla casa e Tristopoli, hanno pensato bene di inquadrare Cecilia Rodriguez e Aida Yespica alle prese con una sexy doccia. Proprio nel momento in cui la telecamera e la diretta era su di loro ecco che la bella Rodriguez si è lasciata andare in una sorta di bidet mettendo le mani negli slip. Ilary Blasi ha subito richiamato all'ordine la regia ma ormai il danno era fatto.

LE ACCUSE DEL MOIGE

I fan sono sicuri che Cecilia Rodriguez non finirà nei guai visto che non hanno fatto niente di male se non lavarsi e liberarsi dei residui di sporcizia che si portava dietro dalla prova affrontata poco prima ma il Moige è insorto. Il Movimento dei genitori ha etichettato come lesiva per i bambini l'immagine mandata in onda durante la diretta del Grande Fratello Vip promettendo denunce e tutto quello che sarà necessario per mettere fine ad un reality show sempre più trash e poco consono alle regole che rispettano i bambini che possono essere davanti alla tv a quell'ora. Il Grande Fratello Vip non ha risposto alle accuse del Moige che, sicuramente, sono destinate a cadere nel vuoto visto che si è trattato di "un incidente da diretta televisiva".

© Riproduzione Riservata.