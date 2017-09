Chi ha incastrato Peter Pan? / Anticipazioni prima puntata con Paolo Bonolis: ospiti Ambra e Gianni Morandi

Chi ha incastrato Peter Pan?

La prima serata del giovedì di canale 5, a partire da oggi, 21 settembre e per le prossime sette settimane, sarà dedicata allo show più amato dai bambini. A distanza di sette anni dall’ultima edizione, torna Chi ha incastrato Peter Pan?, il programma condotto da Paolo Bonolis in cui i veri protagonisti sono i più piccoli, pronti a confrontarsi con il mondo degli adulti. Otto puntate in cui non mancheranno le candid camera in cui i bambini saranno messi alla prova da Bonolis che creerà per loro delle situazioni imbarazzanti e inconsuete, i fuori programma e i momenti divertenti in compagnia di grandi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Accanto a Paolo Bonolis ci sarà, come sempre, Luca Laurenti. Quella del conduttore e del maestro è ormai una coppia di fatto. Non c’è trasmissione di Paolo Bonolis in cui non ci sia anche Luca Laurenti. La sua presenta in Chi ha incastrato Peter Pan? è garanzia di divertimento. Luca Laurenti sarà così uno dei protagonisti, insieme ai bambini, di divertenti botta e risposta con Bonolis. Luca Laurenti, inoltre, si trasformerà in mentalista con l’aiuto di Gaetano Triggiano, uno dei più famosi e importanti illusionisti a livello mondiale. I veri protagonisti, però, come accadeva nelle precedenti edizioni che hanno fatto dello show un vero successo saranno i bambini, selezionati da Paolo Bonolis e dalla sua redazione. Sono stati tanti i piccoli provinati ma davanti alle telecamere ci saranno quelli che hanno dimostrato di essere spontanei, schietti e disinvolti. Chi ha incastrato Peter Pan? sarà trasmesso dal Teatro 18 di Cinecittà, con una scenografia, creata da Francesca Montinaro, totalmente ispirata all’Isola che non c’è.

GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata della nuova edizione di Chi ha incastrato Peter Pan?, i bambini si confronteranno con tre grandi personaggi del mondo della musica, del cinema e dello sport. Gli ospiti del primo appuntamento dello show condotto da Paolo Bonolis saranno Gianni Morandi, Ambra Angiolini e Gigi Donnarumma. Gianni Morandi parlerà con i bambini sia della sua grandissima carriera da cantante che del suo recente impegno nella fiction italiana. Domenica 24 settembre, infatti, andrà in onda su canale 5 la prima puntata della fiction “L’isola di Pietro”. I bambini avranno così la possibilità di rivolgere domande a Morandi anche sul mondo della recitazione. Ambra Angiolini, invece, si confronterà con i più piccoli su vari temi. Mamma di Iolanda e Leonardo, l’attrice non farà fatica a rispondere ai loro sorprendeti quesiti. Tuttavia, i piccoli potrebbero spiazzare l’ex ragazza di Non è la Rai rivolgendole anche una domanda su Massimiliano Allegri. Infine, Gigi Donnarumma, famosissimo nonostante la sua giovane età, darà consigli, soprattutto ai maschietti, su come realizzare il sogno di sfondare nel mondo del calcio. Infine, la grande novità della nuova edizione di Chi ha incastrato Peter Pan? è la presenza di alcuni famosi youtuber che lanceranno alcune famose challanges.

