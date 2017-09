Fedez/ Proseguirà in tribunale la querelle con McCece (X Factor 2017)

Fedez, in posa (Instagram)

IL GIUDICE PIÙ MEDIATICO DEL PARTERRE

Nella giuria dell’undicesima edizione di X Factor oramai Fedez rappresenta uno dei punti fermi, non solamente perché è l’unico reduce, assieme al suo sodale Manuel Agnelli, del parterre di giudici dello scorso anno ma anche perché è indubbiamente uno dei personaggi più in vista dello showbiz musicale italiano, oltre che di quello gossipparo. Il 27enne rapper milanese, celebre anche per via della sua chiacchierata liaison con la fashion blogger Chiara Ferragni ma anche tra i dominatori incontrastati dell’estate grazie al disco Comunisti col rolex che ha sancito la prima, vera collaborazione artistica con J-Ax e per il singolo Senza pagare (certificato per la quinta volta disco di platino), è oramai un punto fermo sin dall’ottava edizione del talent show: non a caso, il borsino pre-gara degli addetti ai lavori dice che la sua squadra, ovvero quella degli Under Uomini, visti anche i precedenti degli anni passati, come ad esempio la finale tra i suoi due “protetti” Madh e Lorenzo Fragola, è considerata una delle principali favorite per il successo finale (i bookies la danno a solo 2.25, rispetto alle quote più alte delle altre tre squadre).

LA DIATRIBA COL DJ McCECE

Tuttavia, Federico Lucia (nome di battesimo di Fedez) non è al centro delle cronache solo per la sua relazione con la Ferragni e per il clamoroso successo del suo featuring con J-Ax dato che, nelle ultime ore, si è arricchita di una nuova puntata la querelle che, da un po’ di tempo, va avanti tra il rapper milanese e il disc jockey Guglielmo Viacava, meglio conosciuto col nome d’arte di McCece. La diatriba tra i due finirà presto in tribunale quando, il prossimo 27 ottobre, i loro rispettivi avvocati si presenteranno davanti al giudice di pace per via di un episodio che risale al giugno dell’anno scorso: nel corso del Nameless Music Festival, infatti, Fedez e McCece ebbero un duro alterco verbale e, secondo le testimonianze, il rapper avrebbe anche colpito con un pugno McCece che, in seguito, decise di querelarlo. Al momento non è chiaro se la vicenda possa chiudersi con un accordo dato che i legali di McCece chiedono che, prima di qualunque decisione, dovrà essere ritirata la denuncia di calunnia che Fedez aveva sporto nei confronti del dj.

I "PREFERITI" DI FEDEZ

Tuttavia, in attesa di presentarsi in tribunale, Fedez è tornato protagonista sul piccolo schermo e già nella prima puntata delle audizioni di X Factor dello scorso 14 settembre è stato uno dei giudici più in vista, adocchiando quelli che a suo giudizio sarebbero due talenti da seguire prossimamente. Il rapper di origini lucane ha infatti espresso giudizi lusinghieri innanzitutto sulla giovanissima Camille, una cantante di 17 anni di origini filippine che, nella sua performance al piano (presentando un suo brano inedito), ha raccolto molti consensi, ma anche sul sorprendente Samuel Storm: questi è un artista nigeriano che, a detta di Fedez “è un papabile vincitore e una voce da classifica”, nonostante la storia tragica che ha alle spalle e che potrebbe rischiare, a detta dello stesso Fedez, di prendere il sopravvento sulle sue effettive doti canore e far perdere di vista il suo talento.

