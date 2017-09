GIANNI MORANDI/ 23 anni di grande amore al fianco di Anna (Chi ha incastrato Peter Pan)

Gianni Morandi

LA STORIA D'AMORE CON LA MOGLIE

Tra gli ospiti che animeranno questo primo appuntamento con il programma Chi ha incastrato Peter Pan, c’è anche il cantante ed attore bolognese Gianni Morandi. Per Morandi questo è un periodo ricco di appuntamenti visto che lo scorso sabato è stato ospite a Verissimo su Canale 5 e su Rai 1 Un, due, tre.. Fiorella! senza dimenticare che dalla prossima domenica 24 settembre sarà protagonista con la nuova fiction Mediaset, L’Isola di Pietro. Durante l’ospitata nel salotto televisivo della Toffanin l’artista emiliano ha voluto spendere parole al miele per la sua adorata Anna sul conto della quale ha sottolineato: “La prima volta mi ha dato il numero di telefono sbagliato, ma sapevo dove lavorava, ho bussato… Tanto a Bologna ero in famiglia. E' una donna positiva, sempre sorridente. La amo molto, sono 23 anni che stiamo insieme e non sembra che sia passato tanto tempo”.

IL MESSAGGIO DI GIANNI MORANDI ALL’AMICO UMBERTO TOZZI

Gianni Morandi avrebbe dovuto prendere parte come ospite al concerto evento dell’Arena di Verona per festeggiate la luminosa carriera del cantautore piemontese Umberto Tozzi ed in particolar modo i 40 anni dall’uscita di uno dei suoi principali successi: Ti amo. Un concerto che purtroppo è stato annullato per via di un problema di salute di Tozzi il quale ha voluto informare i propri fan con un messaggio sui social: “Mi dispiace con tutto il cuore per quello che sta accadendo. Tra poco entrerò in sala operatoria… Avrei voluto essere con voi stasera per quello che si annunciava come il mio più bel concerto, ma ci vedremo prestissimo”. Morandi dispiaciuto per quanto avvenuto ha voluto far sentire la propria vicinanza a Tozzi con un messaggio sempre sui social: ” Caro Umberto, dovevamo vederci stasera all’Arena di Verona… Ti auguro di tornare in forma al più presto, la tua festa è solo rimandata!”.

