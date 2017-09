Gabriele Esposito a X Factor 11 / Video, un anno dopo il no di Arisa torna alle audizioni e conquista tutti

Gabriele Esposito X Factor 11

La seconda puntata di X Factor 11, dedicata ancora alle audizioni, non ci ha lasciati a bocca asciutta in quanto a sorprese. Il pubblico, così come i quattro giudici, si è trovato di fronte ad un inaspettato quanto gradito ritorno: quello di Gabriele Esposito. Chi ha seguito lo show la scorsa edizione ricorda infatti di questo promettente talento purtroppo non scelto da Arisa per i Live e quindi per la parte finale di X Factor e lasciato indietro al bootcamp. La sua eliminazione lo scorso anno destò scalpore e fu proprio Fedez a stupirsene particolarmente, invitando il ragazzo a tornare l'anno successivo. Gabriele ha seguito alla lettera il consiglio del rapper ed è tornato sul palco di X Factor.

UN RITORNO GRADITISSIMO A PUBBLICO E GIUDICI

Subito riconosciuto da Fedez stesso e da Manuel Agnelli, Gabriele saluta tutti e dichiara che quest'anno ha però portato un suo inedito. Curiosissi, i quattro giudici gli danno il via e in soli pochi istanti di musica il cantante stupisce il pubblico con un brano armonioso e cantato perfettamente, tanto che a fine esibizione i quattro voto non possono che essere quattro si. Gabriele lascia il palco contentissimo e altrettanto felici sono i telespettatori che, sul web, hanno avuto per lui solo complimenti. "Non c'è niente da fare.Mi è piaciuto sia l'anno scorso e ora. Lo amo. Davvero bravissimo e dolcissimo.La voce davvero bellissima" mentre c'è chi si scaglia contro Arisa che l'anno scorso lo scartò: "Sono contenta che si sia ripresentato...era un possibile vincitore gia l'anno scorso se quell'incompetente di Arisa non l'avesse sacrificato per fare spazio al rapper scarso!!! Speriamo bene quest'anno!!!"

