Gemma Galgani e Marco Firpo/ Dalle lacrime al chiarimento a Uomini e donne: cosa ne sarà della loro storia?

Gemma Galgani e Marco Firpo

Solo business per Tina Cipollari ma lacrime vere secondo i fan di Gemma Galgani e Marco Firpo, protagonisti assoluti della prima puntata del trono over di Uomini e donne. La registrazione andata in onda ieri era andata in scena già a fine agosto e i curiosi sapevano già cosa sarebbe successo anche se vedere Marco commuoversi e piangere parlando della sua solitudine è stato davvero impressionante. Il cavaliere del trono over è riuscito a raccontare della folle estate con Gemma ma anche del fatto che, come due porcospini, vogliono stare vicini ma finiscono col pungersi e farsi del male. Lo struggente racconto ha fatto commuovere anche Gemma Galgani che ha pianto a dirotto al centro dello studio e poi tra le braccia del suo ex durante il loro ballo, il primo di questa nuova edizione. Ma cosa ne sarà adesso della coppia?

TINA CIPOLLARI VS GEMMA GALGANI, E MARCO FIRPO?

Secondo le prime anticipazioni del trono over di Uomini e donne sembra proprio che la storia tra Marco Firpo e Gemma Galgani sia finita. Nonostante l'ammissione da parte di entrambi del loro affetto reciproco, la dama torinese si è detta pronta a guardare al futuro e si è resa disponibile per nuovi cavalieri facendo saltare sulla sedia proprio Tina Cipollari che subito l'ha accusata di essere nel programma solo per business e di essere attaccata alla sua sedia e di non volerla lasciare per niente e nessuno. La discussione continuerà anche oggi quando al centro dello studio prenderà posto proprio Giorgio Manetti. Il gabbiano toscano avrà modo di dire la sua su quanto accaduto a Gemma e Marco o riuscirà a sorvolare con la sua solita verve? La puntata di oggi si annuncia scoppiettante e ricca di sorprese, sarà lo stesso per Gemma e Marco?

