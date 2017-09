Gianluigi Donnarumma/ Dal caos sul contatto col Milan alla Maturità "marinata" (Chi ha incastrato Peter Pan)

Gianluigi Donnarumma

UN’ESTATE TORRIDA

Chi ha incastrato Peter Pan, condotto da Paolo BonoliS è un format indirizzato ai più piccoli ma che raccoglie la simpatia trasversale del pubblico. Tra gli ospiti di questa sera spicca il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, alla sua prima apparizione pubblica dopo un’estate abbastanza travagliata. Infatti, l’estremo difensore del Milan è stato al centro di una lunga telenovela di calciomercato che lo ha visto lungamente in procinto di lasciare Milanello salvo poi trovare un accordo in extremis con la nuova proprietà firmando un contratto faraonico per le prossime cinque stagioni. È stato al centro delle polemiche anche per la sua decisione di andare in vacanza rimandando gli impegni scolastici che lo volevano alle prese con l’esame di maturità. Ora, grazie ad un ottimo inizio di stagione del Milan, tutte queste polemiche sembrano essere un lontano ricordo.

NUOVA FRIZIONE TRA RAIOLA E MILAN PER DONNARUMMA

Nelle ultime settimane a riaccendere il focus dell’opinione pubblica sulla vicenda che ha riguardato Gianluigi Donnarumma ci ha pensato il suo procuratore Mino Raiola che durante la sua ospitata alla celebre trasmissione La Domenica Sportiva, non ha nascosto una certa delusione per la mancata assegnazione della fascia di capitano del proprio assistito poi finita sul braccio del neo arrivato Leonardo Bonucci. In particolare queste sono state le parole di Raiola che ha anche bocciato il progetto tecnico dei rossoneri: “Non ho nulla di personale contro Fassone e Mirabelli, ma non credo nel loro progetto.. Quando tutta Italia era in panico sul futuro di Donnarumma, ci è stata proposta la fascia da capitano, senza che noi l'avessimo chiesta. Io dico solo che c'è stata una promessa che non è stata mantenuta”. A questo punto ci sono due opzioni all’orizzonte: rottura Donnarumma – Raiola oppure la cessione del portiere nei prossimi anni.

© Riproduzione Riservata.