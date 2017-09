Gina Torres e Laurence Fishburne divorziano/ I due attori si lasciano dopo 14 anni insieme e una figlia

Gina Torres e Laurence Fishburne

L'annuncio ufficiale è stato dato dalla rivista People, che ha pubblicato una nota ufficiale dell'attrice Gina Torres: "Con i cuori infranti e in silenzio, Laurence e io ci siamo separati e abbiamo avviato le pratiche di divorzio all’inizio dello scorso anno". L'attrice di Suits ha voluto precisare qualche dettaglio in più sulla fine del matrimonio con Laurence Fishburne, a sua volta noto per il ruolo di Morpheus nella trilogia di Matrix: "Non ci sono cattivi qui, solo una storia d’amore con un finale diverso rispetto a quanto noi ci aspettavamo. Ma fortunatamente la nostra famiglia rimarrà intatta, continueremo a crescere nostra figlia insieme, con amore, gioia e timore". La coppia si era conosciuta durante le riprese di Matrix Reloaded e si era fidanzata nel 2001, sposandosi nel 2002 al The Cloisters Museum di New York City. Dal loro amore, nel 2007 è nata la figlia Delilah, che stando alle parole di Gina Torres non dovrà subire le conseguenze della loro separazione.

Le pratiche per il divorzio di Gina Torres e Laurence Fishbrune sono state avviate da tempo, come riferito dalla stessa attrice alla rivista People. Tale notizia è stata da lei ufficializzata poco dopo la diffusione di alcuni scatti nei quali appariva insieme ad un altro uomo e che avevano fatto nascere la voce di una possibile crisi tra una delle coppia d'oro di Hollywood. Per quanto riguarda Laurence Fishburne si tratta per lui del secondo matrimonio fallito: il primo, infatti, era stato celebrato in Etiopia nel 1985 con l'attrice Hajna O. Moss dalla quale sono nati i figli Langston, classe 1987, e Montana nata nel 1991. Proprio quest'ultima nel 2010 era balzata alle cronache per la sua decisione di assumere il nome d'arte Chippy D ed entrare nel mondo dei film pornografici. L'attore, candidato al Premio Oscar nel 1994, per l'interpretazione di Ike Turner nel film Tina - What's Love Got to Do with it, è noto agli italiani per una lunga serie di ruoli sia in film che in serie televisive. La più famosa di esse riguarda il personaggio di Raymond Langston in CSI - Scena del Crimine, in occasione dell'addio di Gil Grissom.

