Giulia De Lellis VS Daniele Bossari / Scoppia la guerra per i crackers (Grande Fratello Vip)

Scoppia la guerra tra Giulia De Lellis e Daniele Bossari nella parte ricca della casa del Grande Fratello Vip. Tutto accade a tavola durante una tranquilla cena. Daniele Bossari, intollerante al glutine, ha un’alimentazione diversa rispetto al resto dei compagni. Il Grande Fratello Vip ha concesso al conduttore un bonus che prevede la possibilità di prendere gratuitamente dei crackers di cui usufruiscono anche i compagni. Daniele Bossari è disposto a condividere i suoi crackers con gli altri compagni a patto che non venga toccata la sua parte per l’intera settimana. “Io ho preso i crackers perché non costavano niente ed è un bonus che ci viene concesso. Se mi tolgono questa cosa qui io vado fuori di testa e quelli che ci sono non bastano per tutti. Io voglio avere la mia settimana coperta” – afferma Bossari – “Nessuno te li toglie. Magari ne prendiamo di più visto che nella nostra lista non ci sono. La settimana prossima possiamo chiedere di prenderli ma siccome questa settimana li abbiamo presi per tutti, ognuno è libero di mangiarli”, replica Giulia De Lellis. A sostenere la tesi di Daniele Bossari è Ignazio Moser che propone di lasciare gli ultimi pacchi di crackers a Bossari.

DISCUSSIONE ANCHE PER L’ACCAPPOTOIO

Prima di litigare per i crackers senza glutine, Daniele Bossari e Giulia De Lellis si sono stuzzicati per un accappatoio. A quanto pare, tra i due inquilini della parte ricca della casa del Grande Fratello Vip non c’è molta simpatia. Per il conduttore non è una giornata tranquilla. A causa del compleanno della compagna, Filippa Lagerback, Daniele Bossari è particolarmente nervoso. Giulia De Lellis, però, non tollera il suo atteggiamento e, vedendolo in accappatoio, chiede a Daniele se sia il suo. Da parte sua, Bossari vede Giulia con prendere il suo asciugamano e le risponde un secco no. Tra i due, dunque, la tensione continua a salire. Arriveranno allo scontro finale?

