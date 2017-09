Grande Fratello Vip 2017 / News dalla Casa: il dramma di Carmen Di Pietro, dormiva in stazione

Grande Fratello Vip

La Casa del Grande Fratello Vip, sta permettendo ai tanti personaggi in cerca di "gloria", di avere sfoghi personali di tutto rispetto. Cristiano Malgioglio per esempio, ha raccontato di avere avuto un melanoma. Serena Grandi invece, allieta i concorrenti mettendo in evidenza i suoi numerosissimi flirt con tanti personaggi famosi. Anche Aida Yespica si è lasciata andare in più di un'occasione e lo stesso è accaduto a Giulia De Lellis, quando ha raccontato del terribile terremoto di Amatrice oppure, ha avuto modo di parlare del suo percorso in televisione e con le fan di Andrea Damante. Carmen Di Pietro è stata scelta anche per la sua vena auto ironica ma, dietro quella scorza da svampita, si nasconde una donna con dei sentimenti e con un passato molto difficile. Scopriamo di seguito, tutte le news dalla Casa del GF Vip. Carmen Di Pietro è famosa un po' per le sue stranezze ed un po' per essere stata la moglie di Sandro Paternostro. In sintesi, lei e il mondo dello spettacolo, per certi sensi sono forse lontani ma in qualche modo, cercano di ricongiungersi quando possono.

Grande Fratello Vip, il dramma di Carmen Di Pietro

Mentre gli Stazionati facevano le pulizie all'interno della Stazione di Tristopoli, Carmen Di Pietro è stata colta da malinconia ed ha raccontato qualcosa che teneva "nascosto". Quando aveva appena 20 anni, alla ricerca della gloria, ha dovuto passare un momento di difficile e così, senza il becco d'un quattrino, spesso era costretta a dormire dentro i treni fermi in stazione. “Voglio crescere i miei figli con la consapevolezza che le cose si devono guadagnare, che non si può avere tutto subito, ad esempio quando non c’è la possibilità economica devono saper aspettare”, ha confidato Carmen, consolata prontamente dai fratelli Rodriguez. Il reality show, sta permettendo anche di conoscere gli aspetti più intimi di personaggi così “frivoli” che, come potete ben vedere, hanno un doloroso passato alle spalle che, nonostante i tentativi, delle volte viene ancora a galla. Staremo a vedere se lunedì sera, durante la nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip, si avrà modo di approfondire la vita della Di Pietro.

© Riproduzione Riservata.