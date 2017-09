I Mille Giorni di Mafia Capitale / Anticipazioni 21 settembre: la docufiction di Rai3, tutte le informazioni

I Mille Giorni di Mafia Capitale

I Mille Giorni di Mafia Capitale, si sono "trasformati" in una docufiction per raccontarne al meglio il suo percorso. Dall’arresto di Massimo Carminati fino alle misteriose relazioni che hanno notevolmente macchiato la nostra Capitale. Su Rai3, andrà in onda il progetto coprodotto da Rai Fiction e Magnolia, per la regia di Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami, firmata dallo stesso Canepari con Clelio Benevento e Giovanni Bianconi. Divisa in sei episodi, la docufiction è stata trasmessa per la prima volta lo scorso giovedì 14 settembre. Tre prime serate che racconteranno al telespettatore tutte - o quasi - le delicatissime fasi dei Mille Giorni di Mafia Capitale. Dalle prime indagini svolte dal Ros dei Carabinieri e della Polizia di Stato fino alla sentenza dello scorso 20 luglio 2017. Il tutto ha avuto inizio - come ben sapete - nel 2012. Alla fine di ogni appuntamento, spazio poi per tre Speciali in studio condotti da Federica Sciarelli, valida giornalista e conduttrice di Chi l'ha Visto? sempre in onda sulla terza rete di Casa Rai. La Sciarelli ripercorrerà in compagnia di molti ospiti (informati sui fatti), temi, persone e percorsi sull'ormai famosa “terra di mezzo”.

Il docufilm su Rai3, ecco I Mille Giorni di Mafia Capitale

La docufiction, verrà presentata dal pubblico come un profondo racconto di storie, da Carminati a Salvatore Buzzi, detenuto modello diventato poi un imprenditore di successo molto amato dalla sinistra. Tanti i "protagonisti indiscussi" di Mafia Capitale, con le forze dell'ordine in primo piano per capire meglio gli intrecci. Dopo la docufiction, Federica Sciarelli in studio si avvarrà anche della preziosa consulenza di Giovanni Bianconi del “Corriere della Sera”. Per quanto riguarda le Note di Produzione, il progetto s'inserisce in un racconto fortemente aderente alla realtà accompagnata da una narrazione energicamente legata all'esposizione dei fatti: dai verbali dei Carabinieri alle intercettazioni, dal processo fino ad arrivare alle tante interviste documentate. La docufiction di stasera vedrà voci e fatti realmente accaduti, mescolarsi con il cinema. L'appuntamento con I Mille Giorni di Mafia Capitale è quindi rinnovato per la prima serata di oggi, giovedì 21 settembre, sulla terza rete di Casa Rai a partire dalle 21.10 circa.

