IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 21 settembre: chi attende Alfonso alla Grotta della Regina Mora?

Il Segreto

La svolta potrebbe essere finalmente vicina nelle attuali puntate de Il Segreto. Emilia, infatti, continuerà a proclamarsi colpevole della morte di Sol, nonostante tutti credano che non possa essere stata lei a compiere un gesto tanto atroce. Ma i tentativi di Sonia, oltre che di tutti i familiari, di scoprire la verità non andranno a buon fine. Poco dopo, però, Alfonso riceverà un misterioso messaggio alla locanda: una persona, che non si firmerà, gli darà appuntamento alla Grotta della Regina per alcune informazioni importanti. Il figlio di Rosario capirà fin da subito che potrebbe trattarsi di una persona informata sulle vicende di Emilia e correrà il rischio, recandosi in un luogo tanto appartato e potenzialmente pericoloso. Ma, con grande sorpresa, non sarà un criminale ad attendere il locandiere: l'incontro verrà richiesto niente meno che da Maria, corsa da Cuba non appena ha appreso la verità sulla detenzione della madre. Sarà lei a permettere finalmente la svolta di questa intricata vicenda.

Il ritorno di Maria, nuovi guai per i Dos Casas

Nella puntata de Il Segreto nella quale i telespettatori potranno finalmente rivedere Maria, uscita di scena ormai da diverso tempo, ci sarà spazio anche per altri gravi problemi per riguarderanno la famiglia Dos Casas. Hernando e Beatriz continueranno ad essere certi nella buona fede di Ismael, pensando che Matias stia esagerando con la sua gelosia, ma di diverso avviso sarà Camila. La padrona di casa comincerà a mostrare qualche segno di insofferenza nei confronti dell'ospite e si uniranno a lei anche Rogelia (secondo la quale il ragazzo nasconde qualcosa) e Nicolas. A peggiorare una situazione già particolarmente tesa, arriverà oggi un'altra notizia che non prometterà nulla di buono dal punto di vista economico. Alcuni clienti di Los Manantiales saranno vittime di una intossicazione, riconducibile ad una partita difettosa di sali. Hernando comincerà a pensare che Beatriz non sia stata attenta di avere venduto i prodotti giusti, ma se invece la colpa fosse riconducibile ad un'altra persona?

© Riproduzione Riservata.