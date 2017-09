Ignazio Moser/ In crisi per l'ex Virginia Stablum neo corteggiatrice di Mattia Marciano

Ignazio Moser

Da Uomini e donne al Grande Fratello Vip 2017 il confine è davvero sottile tant'è che due protagonisti dei due programmi sono legati a doppio filo dalla stessa donna, di chi stiamo parlando? Ignazio Moser e Mattia Marciano. Chi pensa che i due non abbiamo niente in comune per stile di vita, mondo da dove provengono e tutto quello che li riguarda, si sbaglia e di grosso visto che adesso, alla corte del neo tronista di Uomini e donne c'è Virginia Stablum. Fino a questo momento era poco nota al pubblico della tv e di Canale 5 ma non a quello dei concorsi di bellezza visto che in questi anni, soprattutto negli ultimi mesi, si è data da fare vincendo la fascia di Miss Mondo Cover Girl 2017, Miss Madonna di Campiglio 2017 e arrivando nel top five nel concorso di Miss Mondo Italia 2017.

LA MISS PRONTA A CONQUISTARE MATTIA MARCIANO

Adesso Virginia Stablum è una delle corteggiatrice della nuova edizione di Uomini e donne e del trono classico e la troveremo la prossima settimana tra le fila delle donne in corsa per il cuore di Mattia Marciano. Fin qui tutto normale se non fosse che proprio martedì notte, Ignazio Moser, in una confessione al Grande Fratello Vip ha confessato di soffrire ancora per la fine della sua relazione con l'ex, proprio Virginia Stablum. La bella diciannovenne lascia vittima dietro di sè, cosa ne sarà di Ignazio Moser quando scoprirà che la sua ex è già passata oltre arrivando a corteggiare Mattia Marciano?

