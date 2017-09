KICK - ASS/ Su Rai 4 il film con Aaron Taylor-Johnson (oggi, 21 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE AARON TAYLOR-JOHNSON

Kick-Ass, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia e azione del 2010 che è stata diretta da Matthew Vaughn (Kingman - Secret service, X-Men - L'inizio, The pusher) ed interpretata da Aaron Taylor-Johnson (Avengers - Age of Ultron, Animali notturni, Anna Karenina), Chloe Grace Moretz (Lo sguardo di Satana - Carrie, Resta anche domani, Cattivi vicini 2) e Nicolas Cage (Face off - Due facce di un assassino, Con Air, Ghost rider). Il film è tratto dall'omonima serie a fumetti scritta da Mark Millar ed illustrata da John Romita Jr., entrambi anche produttori della pellicola, per l'editrice Image Comics. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

KICK - ASS, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Dave Lizewski (Aaron Taylor-Johnson) è un normale studente di liceo newyorchese con la passione per i fumetti di supereroi. Purtroppo le sue letture non corrispondono alla sua realtà, fatta di compagni prepotenti e ragazze che lo ignorano. Dave si chiede perché i supereroi non esistano nella realtà e conclude che semplicemente è perché nessuno ci ha mai provato prima. Ordina così su internet una tuta da sub, che con le opportune modifiche e un passamontagna diventa la sua tuta da supereroe. Il suo nome sarà Kick-Ass. Una sera Dave parte a pattugliare la città, ma quando incontra dei criminali è del tutto impreparato ad affrontarli. Rimedia così una coltellata in pancia e, mentre cerca di fuggire, viene investito da un'auto. Dopo una lunga riabilitazione, Dave rimane con alcune terminazioni nervose danneggiate ed è quindi quasi insensibile al dolore. Quando riesce a tornare di pattuglia nel quartiere, salva un uomo attaccato da una banda.

Anche in questo caso viene picchiato a sangue, ma grazie alla sua insensibilità continua a rianlzarsi, finchè l'accorrere di passanti non fa fuggire i teppisti. La performance di Kick-Ass, filmata con un cellulare, finisce rapidamente su YouTube, regalando grande popolarità al personaggio. Katie (Lyndsy Fonseca), compagna e amore segreto di Dave, è intanto infastidita da un suo ex ragazzo, lo spacciatore di droga Rasul. Kick-Ass decide quindi di fargli una visita, ma come al solito si presenta del tutto impreparato e sta per essere ucciso, quando una misteriosa ragazzina in costume, che dice di chiamarsi Hit Girl (Chloe Grace Moretz) lo salva sterminando crudelmente tutta la banda.

