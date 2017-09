LA VERITA' E' CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA/ Su Rai Movie il film con Jennifer Aniston (oggi, 21 settembre)

il comico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JENNIFER ANISTON

La verità è che non gli piaci abbastanza, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 21.10. Una commedia del 2009 diretta da Ken Kwapis (A walk in the woods, 4 amiche e un paio di jeans, Qualcosa di straordinario) ed interpretata da Scarlett Johansson (The Avengers, Ghost in the shell, Under the skin), Jennifer Aniston (Come ammazzare il capo... e vivere felici, Mia moglie per finta, la serie tv Friends) e Ben Affleck (Batman vs Superman: Dawn of Justice, Argo, Daredevil). Nel cast anche Drew Barrymore, Bradley Cooper e Jennifer Connelly. La trama del film è tratta dall'omonimo romanzo di Greg Behrendt e Liz Tuccillo, edito in Italia da Salani. Questi ultimi sono anche stati sceneggiatori della serie tv Sex and the city e si sono a loro volta ispirati, per il romanzo, all'episodio Il silenzio è d'oro della sesta stagione della fiction. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA VERITA' E' CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA, LA TRAMA DEL FILM

Il film è composto da diversi episodi, tutti collegati fra loro, che indagano i diversi aspetti delle relazioni amorose. Gigi (Ginnifer Goodwin) è una ragazza convinta che sia impossibile capire il mono maschile. Quando viene scaricata dall'ennesimo uomo, Connor (Kevin Connolly), decide di riconquistarlo. Per farlo va nel night club che lui frequenta abitualmente, dove però trova Alex (Justin Long). Fra i due nasce un rapporto di amicizia e Gigi comincia a chiamare Alex ogni volta che incontra un ragazzo. Questi così la consiglia su come comportarsi ed evitare figuracce. Gigi peròracconta all'amica Janine (Jennifer Connoly) che pensa Alex sia innamorata di lei. Janine è sposata da tempo con Ben (Bradley Cooper). Lui conosce per caso Anna (Scarlett Johansson), un'aspirante cantante, e si offre di aiutarla a trovare lavoro. Nonostante lei lo provochi in continuazione, Ben riesce ad essere fedele alla moglie, anche se i loro rapporti si stanno rapidamente deteriorando. Neil (Ben Affleck), amico di Ben, è fidanzato con Beth (Jennifer Aniston) da ormai 7 anni. Lui non crede nel matrimonio, ma lei vorrebbe a tutti i costi sposarsi. I due così finiscono per litigare e lasciarsi. Quando il padre di Beth però ha un infarto e ha bisogno di aiuto, Neil è l'unico ad offrirsi di dare una mano.

