LE CROCIATE/ Su Iris il film con Orlando Bloom ed Eva Green (oggi, 21 settembre 2017)

il film storico in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE ORLANDO BLOOM ED EVA GREEN

Le crociate, il film in onda su Iris oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola ascrivibile al genere storico che vede il lavoro cinematografico diretto dal bravo Ridley Scott, lo stesso regista del Gladiatore. Il film è stato prodotto nel 2005 grazie ad una collaborazione tra compagnie inglesi e americane. Buono il cast di attori, tra di essi spiccano Orlando Bloom ed Eva Green, entrambi i professionisti interpretano gli attori principali e ricoprono il ruolo rispettivamente di Baliano di Ibelin e Sibilla di Gerusalemme. Da sottolineare che come nell’altro film storico diretto da Scott, il Gladiatore, molte sono le imprecisioni storiche segnalate dalla regia, tra tutte il fantasioso attacco alla terra di Palestina, un attacco completamente romanzato grazie agli imponenti effetti speciali messi in opera dal regista. Location completamente africane, con buona parte delle scene girate in Marocco, luogo scelto dalle case di produzione in virtù del basso costo della manodopera locale, cosa questa che ha permesso la costruzione nel deserto di una riedizione della città di Gerusalemme. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE CROCIATE, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla vita di Baliano di Ibelin un cittadino francese la cui moglie si è suicidata dopo la prematura scomparsa del loro unico figlio. Baliano dopo essere rimasto solo viene convinto dal padre, Goffredo di Ibelin, a recarsi a Gerusalemme, luogo dove la famiglia vanta alcune proprietà terriere. I due congiunti si mettono in viaggio ma l’anziano genitore muore in Sicilia, a causa delle ferite riportate dopo lo scontro con alcuni soldati francesi. I soldati inseguivano Bliano perché egli aveva ucciso il prete che aveva tumulato la moglie, il giovane transalpino non aveva infatti digerito il furto di un piccolo crocifisso d’argento operato dal religioso, negli attimi antecedenti alla morte dell'amata moglie. Il giovane preso da un rimorso quasi mistico, parte cosi per il lungo e periglioso viaggio alla volta della terra santa, il suo impegno in battaglia è dettato dal fatto che vuole espiare il peccato dell’assassino e in alcuni momenti anche quella della moglie, donna che amava alla follia, ma che era morta da peccatrice stante il suicidio.

Bailiano si ritrova cosi conquistare il potere grazie all’esercito che aveva approntato il padre, esercito che combatterà a fianco del re Baldovino IV e di Tiberias il governatore della città santa. I tre dovranno non solo combattere contro i nemici esterni ma anche con alcune quinte colonne interne, che bramano alla guerra solamente per meri istinti personali. Alla fine Bailano si ritroverà da solo a difendere le mura della città, una città nella quale si era recato per ritrovare l’onore perduto, e che lo ricompenserà con meravigliose avventure forse gli farà trovare finanche l'amore perduto grazie alle attenzioni della bellissima Sibilla, fascinosa principessa di Gerusalemme.

