LEZIONI D'INGLESE DA FEDEZ / Video, David Muhire e lo show con il rapper a X Factor 11

Lezioni di inglese da Fedez a X Factor 11

Come al solito a X Factor 11 tra i protagonisti c'è sempre Fedez. Anche quest'anno il rapper è nella giuria ha dimostrato di essere oltre che molto competente anche simpatico e pronto alla battuta. E' così che alla presenza sul palcoscenico di David Muhire il giudice ha dato il meglio di sé. Questo ragazzo prima di esibirsi ha dimostrato subito di non parlare italiano e proprio Fedez ha voluto portare la conversazione sull'inglese, dimostrando non poche difficoltà. Fino a che è stata Mara Maionchi a prenderlo in giro, facendo sottolineare al rapper che con la terza media non poteva fare molto. Ovviamente sono tutti molto ironici, ma quando David Muhire inizia a rimpiere di complimenti il giudice di X Factor 11 allora proprio Fedez inizia a parlare inglese un po' meglio con la Maionchi che sbotta in una fragorosa risata sottolineando proprio questo suo cambio improvviso di passo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

DAVID MUHIRE E LE LEZIONI DI INGLESE CON FEDEZ

Le lezioni di inglese con Fedez e David Muhire hanno letteralmente scatentato il web dopo le audizioni di stasera a X Factor 11. Il noto rapper e il concorrente alle audizioni hanno dimostrato subito di avere grande feeling e si sono scambiati commenti in inglese scatenando le risate di Mara Maionchi. Siamo pronti ad essere tempestati da meme che sicuramente riprenderanno questa situazione e già se ne vedono nei commenti proprio all'esibizione di David Muhire. Tra queste spunta la prima in cui vediamo Fedez parlare e leggiamo sotto: "I make a lot of famous songs in Italy". La cosa più divertente è poi che il ragazzo dopo aver elogiato Fedez, considerato da lui uno dei suoi cantanti preferiti, porta un brano di Fabri Fibra che di sicuro non è un ''nemico'' di Fedez ma di certo rappresenta nel genere la concorrenza. Il pubblico ha così commentato anche questa cosa in maniera divertita e ha regalato davvero delle situazioni molto intense.

