Lady Gaga/ Five Foot Two, trailer: la fibromialgia e il suo calvario in un documentario targato Netflix

Il dramma di Lady Gaga è sotto gli occhi di tutti. Grazie a lei si è aperto un varco verso una malattia che in pochi conoscono, per fortuna, la fibromialgia. Un dolore cronico, invalidante, che costringe il malato a letto e che non gli permette di vivere la vita e la quotidianità, un vero e proprio calvario che adesso è venuto a galla proprio per via delle rivelazioni fatte dalla star prima di annullare il suo tour europeo e la sua data di Milano. I fan le stanno vicino come possono ma in realtà Lady Gaga si sente sola e impotente e niente sembra alleviare il suo dolore se non per poco tempo. Una malattia cronica che fa da impedimento alla sua vita e al suo lavoro, le parole di Lady Gaga non lasciano scampo e rendono l'idea di quello che la fibromialgia è ma se tutto non fosse ancora molto chiaro, ecco arrivare il documentario targato Netflix.

IL TRAILER DEL DOCUMENTARIO SU LADY GAGA

Five Foot Two, questo è il titolo el documentario che a breve sarà disponibile su Netflix e in cui la star americana di Poker Face racconterà il suo calvario senza filtri. Lei stessa su Twitter ha scritto: "Nel documentario parlo della fibromialgia la malattia cronica con cui faccio i conti. Spero che serva ad aumentare la consapevolezza su tale sindrome e ad unire le persone che ne soffrono". Il trailer del documentario è stato presentato al Toronto Film Festival e a chi le ha chiesto di rivelare qualcosa ha risposto: "È dura parlarne, ma è stato liberatorio". Il documentario sarà disponibile su Netflix dal 22 settembre e, subito di seguito, potete vedere il trailer:

