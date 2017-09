Levante/ "Ho cercato voci femminili molto particolari" (X Factor 2017)

Levante, durante un'esibizione (archivio)

UNA NEW ENTRY TRA I GIUDICI

Assieme a Mara Maionchi, per la quale però si tratta di un ritorno in quella che oramai è la sua casa, Claudia Lagona (oramai conosciuta principalmente col nome d’arte di Levante) è uno dei volti nuovi nella squadra di giudici di X Factor che, per la sua undicesima edizione, saluta Alvaro Soler e Arisa: e la 30enne artista originaria di Palagonia (Catania) che, forte di un’estate che ha l’ha vista entrare in vetta alle classifiche dell’airplay radiofonico grazie al brano Pezzo di me (interpretato assieme a Max Gazzé) pare essere già entrata nelle simpatie non solo del pubblico, ma anche dei suoi tre “compagni di viaggio”. Infatti, Levante ha ricevuto un importante endorsement proprio dalla 76enne produttrice discografica bolognese che ha speso parole di encomio per l’artista siciliana che avrà il non semplice compito di non far rimpiangere la presenza scenica e la verve di Arisa, uno dei volti di punta della decima stagione del talent show in onda su Sky Uno.

L'INTERVISTA AI MICROFONI DE LA STAMPA

In vista dell’avvio di questa sua prima, vera esperienza sul piccolo schermo, Levante si è concessa ai microfoni de La Stampa e, in una breve video-intervista, ha non solo parlato del suo ruolo all’interno di un cast di giudici dai nomi altisonanti, ma anche di quale dovrebbe essere il percorso musicale che le piacerebbe seguire con gli artisti con i quali lavorerà. “Sono molto emozionata, lo ripeto sempre volentieri” ha spiegato la 30enne cantautrice, ribadendo che non è facile salire su quel palco né per lei che dovrà valutare le performance, né per coloro che si esibiranno sapendo di giocarsi una grande chance di fare carriera. A proposito della sua squadra, ovvero le Under Donne, Levante ha confessato di essere contenta dell’assegnazione dato che questo le ha permesso di orientarsi sulla scelta di alcune voci femminili “molto particolari e riconoscibili”: diplomatica invece la risposta alla domanda sui rapporti con gli altri giudici, dato che Levante ha spiegato che tutti la mettono a proprio agio, anche se la vera sorpresa è stata Mara Maionchi con la quale è scattata, a suo dire, “una vera e propria scintilla”.

LE LACRIME DI LEVANTE A X FACTOR 2017

Nel corso delle prime audizioni di X Factor, andate in onda lo scorso 14 settembre, proprio Levante si è guadagnata i riflettori per via di un breve momento di commozione avuto quando sul palco del talent show è salita una giovane artista sua conterranea e che l’ha particolarmente colpita. Noemi, una concorrente presentatasi come un’artista di strada, si è infatti esibita in una emozionante cover di Fix You, una delle canzoni più celebri dei Colpdplay, strappando non solo un’ovazione a tutto il pubblico in studio ma convincendo anche tre giudici su quattro (unico contrario è stato Fedez) che le hanno consentito di passare così al turno successivo. E a colpire molto nella circostanza sono state le lacrime di Levante al termine del brano di Noemi: una piccola dimostrazione di spontaneità che pare aver colpito molti telespettatori che già hanno eletto la 30enne di Palagonia quale loro nuova beniamina.

