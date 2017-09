MIA MARTINI/ "Porta sfortuna": quella maldicenza che la lega a Marco Masini (Techetechetè)

Mia Martini tornerà a vivere su Techetechetè domani sera (Facebook)

Mia Martini e la sua straordinaria voce saranno protagonisti di una puntata della trasmissione televisiva Techetechetè, su Rai 1. La cantante calabrese (al secolo Domenica Rita Adriana Bertè) ha incantato gli italiani con una carriera lunghissima costellata di successi planetari, grazie a canzoni che hanno segnato la vita di giovani e meno giovani che sono cresciuti ascoltando i suoi pezzi. Proprio come la sorella Loredana anche Mia, detta dai più intimi Mimì, era caratterizzata da una voce carica di grinta e di emozioni fuori dalla norma. La sua carica emotiva risciuva a far vivere i suoi brani, spesso contraddistinti da una vena di tristezza e malinconia che riportava in musica tutta la sofferenza che aveva dovuto provare lungo tutto l'arco della sua vita. I primi veri successi di Mia Martini furono canzoni-cardine del suo repertorio come 'Piccolo Uomo' o 'Minuetto', caratterizzate da testi profondi e dal solito pathos. Con questi singoli di grande importanza, Mia Martini si affermò al grande pubblico, imponendosi fin da subito come una delle voci più chiare e cristalline dell'intero panorama musicale italiano.

MIA MARTINI, IL RAPPORTO TORMENTATO CON IVANO FOSSATI

Per comprendere al meglio la parabola umana di Loredana Bertè è di fondamentale importanza sottolineare alcuni elementi della sua vita biografica che ne hanno segnato indelebilmente la carriera. Un pilastro importante per capire Mia Martini è senza ombra di dubbio la sua love story con il cantante Ivano Fossati, tormentata a ampiamente dibattuta dai media. La cantante calabrese ha più volte raccontato che Ivano Fossati era un uomo geloso, sia di Mimì come donna che di Mimì come cantante. La Martini ha raccontato più volte che Fossati era geloso di praticamente chiunque nell'ambito dell'industria discografica italiana: produttori, musicisti e anche solo addetti ai lavori. Questa sua gelosia influì profondamente sulla sua vita artistica quando, ad esempio, Fossati si oppose a un disco assieme al cantautore di Napoli per eccellenza: Pino Daniele. A causa di questo episodio, Mia Martini si ritrovò a dover combattere con un problema, probabilmente di origine nervoso, alla voce, che sparì. Per recuperarla dovette operarsi addirittura due volte e rimanere muta per un anno. Di certo quello non fu un periodo facile.

TECHETECHETE' E LE ACCUSE INFAMANTI DI JETTATRICE

Come un altro cantante italiano di grande fama, Marco Masini, Mia Martini fu più volte accusata di 'portare sfortuna'. Dicerie di stampo medievale, questo è certo, ma purtroppo di grande presa sulla stragrande maggioranza delle persone che continuarono ad oltraggiarla per gran parte della sua carriera. Anche se in un primo momento queste accuse volgari e infamanti non sembrarono avere presa su di lei, alla lunga Mia Martini dovette farci i conti, esattamente come accadde con Marco Masini. Fu come un lento e continuo logorìo: le accuse di 'portasfortuna' minarono la sua autostima e contribuirono ad emarginarla sempre di più dal mondo circostante. Dopo anni e anni di declino, arrivò la vera e propria fine, sopraggiunta nel maggio del 1995. Il corpo di Mimì venne ritrovato in casa sua, con ancora nelle orecchie la sua musica, quella per cui aveva dato una vita intera. Le ipotesi di suicidio, dapprima scartate, divennero via via sempre più concrete. Purtroppo per la sua famiglia e per l'intero pubblico italiano, se n'era andata una delle voci più belle dell'intero panorama musicale del nostro Paese.

