Manila Boff / Uomini e Donne, dal Trono Classico al Trono Over: la dama pronta a trovare l'amore

Manila Boff

La nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne vede tanti nuovi arrivati in studio, tra questi un volto che molti fan del programma hanno subito riconosciuto. Si tratta di Manila Boff, che oggi vediamo al Trono Over ma che abbiamo conosciuto qualche anno fa al Trono Classico. Precisamente sono quattro gli anni trascorsi da quando Manila decise di scendere a corteggiare Tommaso Scala, nel 2013. Bolognese, oggi 36enne, Manila torna quindi in studio per cercare l'amore. Si tratta della sua terza volta davanti alle telecamere e, per di più, alla ricerca della dolce metà: la donna, originaria della Versilia, ha avuto la sua prima apparizione in video nel 2012 quando partecipò al reality tv Mammoni. Riuscì ad arrivare in finale ma non venne scelta.

UN RITORNO INASPETTATO A UOMINI E DONNE

L’anno successivo la Boff si è allora presentata ai casting di Uomini e Donne per poi presentarsi alla corte di Tommaso Scala e Aldo Palmeri. Tra i due fu però maggiormente attratta dal tronista napoletano e nonostante il feeling chq nacque tra loro, Tommaso decise poi di interrompere la sua conoscenza, focalizzandosi su Germana e Flavia (che fu la sua scelta). A distanza di 4 anni Manila non è ancora riuscita a trovare l'amore, ecco perchè ha deciso di rimettersi in gioco. Manila è la pià giovane del parterre femminile di quest'anno, nonostante ciò è sicuro che la donna riuscirà a fare conoscenze molto interessanti, visto che alcuni cavalieri hanno subito palesato in looro interesse nei suoi riguardi.

