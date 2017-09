Mara Maionchi/ "Non ho paura di Dio e ci credo, temo solo il suo fan club"

Mara Maionchi, primo piano (archivio)

L'INTERVISTA DI MARA MAIONCHI A LA REPUBBLICA

Incoronata non solo dal pubblico televisivo, ma anche da quello dei social network: Mara Maionchi è stata la regina incontrastata dell’esordio stagionale di X Factor, con le prime audizioni degli aspiranti artisti e, dopo quella che è stata una sorta di seconda “prima volta” nel parterre di giudici del talent show in onda ogni giovedì, si è concessa ai microfoni questa volta de La Repubblica. In una lunga chiacchierata con Silvia Fumarola, infatti, la Maionchi ha parlato del programma che la vede protagonista su Sky Uno, ma anche della sua lunghissima carriera nel mondo della discografia italiana, come pure di altri aspetti della sua personalità poco conosciuti: con la ruspante verve di sempre, non risparmiandosi nemmeno quel linguaggio scurrile che, tuttavia, è oramai diventato uno dei suoi tratti distintivi (“So che non si dovrebbe fare, ma oramai non me ne accorgo nemmeno più”). Nell’intervista rilasciata al quotidiano, la 76enne talent scout originaria di Bologna ha parlato innanzitutto dell’emozione del ritorno ad X Factor dopo la parentesi nella fascia notturna di Xtra Factor, ribadendo che la molla che l’ha spinta a tornare al ruolo di giudice è il suo sapersi divertire, in particolar modo grazie alla presenza dei tre "compagni di viaggio" che ogni giovedì sera siedono accanto a lei, vale a dire Fedez, Manuel Agnelli e Levante.

DALLA CARRIERA DISCOGRAFICA AL PRIVATO: NON SOLO X FACTOR 2017

Ad ogni modo, nell’intervista rilasciata a La Repubblica, c’è stato spazio per Mara Maionchi anche di fare il punto su una carriera lunghissima e che l’ha vista, molti anni or sono, approcciare a quell’universo fortemente maschilista quale è quello dell’industria discografica: la vulcanica produttrice spiega però di non essersi “mai fatta intimidire”, precisando comunque di non “aver mai scoperto nessuno”. La Maionchi, infatti, schernendosi un po’, spiega alla giornalista che alcuni artisti erano già dotati di talento e che lei è stata solamente brava a riconoscerlo, anche se per Tiziano Ferro ancora oggi è molto fiera dato che “all’epoca non se lo filava proprio nessuno”. In seguito, l’arcigna giudice di X Factor ha avuto modo di parlare di alcuni tratti del suo privato, non solo dal punto di vista religioso (“Recito ogni sera il Rosario”) ma anche della salute (il tumore al seno diagnosticatole oramai alcuni anni fa), fino ad arrivare al rapporto con Alberto Salerno, il suo storico compagno. A proposito di “Salerno”, il modo con cui ancora oggi lei lo chiama, la Maionchi ricorda tra il serio e il faceto: “Lo sanno tutti che mi ha tradito, ma dopo 40 anni non si lascia un marito per una avventura. Però -chiosa la Maionchi con la sua proverbiale irriverenza- dopo gli ho fatto il culo come un paniere!”.

