Michele Bravi/ In arrivo il tour dopo il lancio di Diamanti (Ospite a X Factor 2017)

La scorsa settimana sul palco di X Factor 2017 si sono presentati Giusy Ferreri e il suo pancione ma questa sera sarà la volta di Michele Bravi, il giovane vincirore della settima edizione del talent show di Sky Uno. Dopo un periodo di stop e di successo social, Michele Bravi è tornato in pista grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo e da allora il suo album, Anime di Carta, è sempre in classifica, singolo dopo singolo. Proprio nei giorni scorsi Michele Bravi ha annunciato l'uscita del suo terzo singolo tratto dal suo album e adesso i fan sono pronti ad ascoltare e riascoltare Diamanti. Come se non bastasse, Michele Bravi è pronto a tornare in studio per sistemare alcune cose ma, soprattutto, a novembre avrà modo di tornare in tour "Anime di Carta Tour Nuove Pagine".

L'ANNUNCIO DEL TOUR E DI NUOVI BRANI

Un anno "bellissimo e fortunato" lo ha definito più di una volta il bel Michele Bravi da sempre beniamino del popolo della rete che non lo ha mai lasciato anche quando le canzoni sembravano essere il suo "ultimo pensiero". Adesso con Diamanti è tornato nuovamente in radio e non solo visto che è stato pubblicato anche il nuovo video della canzone firmato da Trilathera alla regia. Lo stesso Michele Bravi ci ha tenuto a ricordare l'appuntamento di questa sera e in un'intervista a Sky ha rivelato: "Mi hanno inviato per salutare i ragazzi durante le audizioni, la fase più tosta. Non è facile stare lì sapendo che dietro le telcamere ci sono milioni di persone [...] E' stata un'esperienza intensa, mi ha fatto strano tornare a X Factor anche se la Giuria è diversa: è come vedere quella che è stata casa tua dopo che l'hai lasciata".

