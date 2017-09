NICO AREZZO / X Factor 2017, video: il talento di Ragusa porta una rivisitazione dei Kiss

Nico Arezzo ai live di X Factor 11

Tra i protagonisti delle audizioni di X Factor 11 c'è stato anche il talentuoso diciottenne Nico Arezzo. Questi è appena un diciottenne, siciliano di Ragusa, e ha portato una sua versione personalizzata di un famosissimo brano dei Kiss. Sul palcoscenico ha inforcato la chitarra e mostrato grande personalità nonostante la sua giovane età. E' riuscito immediatamente a mettersi a suo agio, dimostrando di saperci fare con la chitarra e di avere una voce davvero molto interesante. Il ragazzo prende quattro sì e ad annunciarlo tra i giudici è Fedez che sottolinea: "E' inutile girarci intorno, ci vediamo al live", per lui arrivano dunque quattro sì. La più entusiasta tra tutti è rimasta Levante che ha definito Nico Arezzo ''stupefacente''. Per il ragazzo è arrivato un momento molto interessante ora perché la sua carriera prende una piega molto positiva e lo vedrà sicuramente molto presto pronto per dimostrare di essere all'altezza della situazione. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ESIBIZIONE

NICO AREZZO, IL TALENTO CHE VIENE DA RAGUSA

Andiamo a conoscere meglio Nico Arezzo cantante che è passato ai live durante le audition di X Factor 11. Questo ragazzo ha già però ottenuto dei risultati importanti, vincendo la sezione giovani del Festival Show. Il ragazzo ha sottolineato, come riportato da La Sicilia, anche la sua crescita personale: "Non poteva essere diversamente visto che sono cresciuto in una famiglia di ''pazzi scatenati''. Mio papà è un musicista, mia mamma una danzatrice e la mia vinta ha fin da subito avuto un ritmo importante". Ha spiegato che si è avvicinato da subito al mondo dello spettacolo, iniziando come tecnico dell'audio e delle luci. Proprio questo le ha dato grande coraggio, dimostrandosi davvero bravissimo nella gestione dei ritmi con le luci. Alle medie inizia a suonare la batteria, che poi ha lasciato per passare alla chitarra. La tournèe negli Stati Uniti d'America con Lorenzo Licitra e suo padre poi gli ha dato la spinta definitiva per dimostrare di essere pronto a fare il salto di qualità.

